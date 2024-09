The Babadook: la regista parla di un possibile sequel

Il film The Babadook della scrittrice/regista Jennifer Kent ha iniziato a farsi conoscere come un pezzo cult dell'horror, dopo essere stato presentato per la prima volta ai festival cinematografici nel 2014 e, grazie alla sua disponibilità sui servizi di streaming, ha iniziato a prendere piede negli incubi del pubblico in modi più significativi.

La misteriosa mitologia del personaggio farebbe pensare a un'infinità di modi per espandere la storia, soprattutto con l'aumentare della popolarità del film, ma la stessa Kent ha confermato che, anche con la redditività di un'impresa del genere, non ha mai preso in considerazione l'idea di tornare a quel mondo. The Babadook tornerà nelle sale il 19 settembre e ad ogni proiezione seguirà una conversazione filmata tra Jennifer Kent e il due volte premio Oscar Alfonso Cuarón.

The Babadook: il sequel del film è ancora possibile?

The Babadook: Essie Davis e Noah Wiseman in cerca dell'uomo nero in una scena del film

La regista di the Babadook ha parlato ai microfoni di Comicbook di un possibile sequel del film:

"La produttrice Kristina Ceyton e io, avremmo potuto fare milioni con i sequel. Assolutamente. Senza dubbio. Ma noi... Kristina sapeva che non volevo fare un sequel. Lo sapeva quando abbiamo firmato i contratti all'inizio. Abbiamo avuto la fortuna di avere i diritti, cosa che oggi è molto difficile per i registi. Spesso è un compromesso cedere i diritti su di te o su qualsiasi altra impresa futura per poter realizzare il primo film. Ma con questo ho semplicemente esplorato quello che volevo dire. Non mi sembra un... Sai, avrebbe potuto essere un sequel di successo, ma credo che tutti sarebbero già stufi di Mr. Babadook".

Recensione The Babadook (2014)

Ecco di cosa parla uno degli horror più inquietanti degli ulti anni, The Babadook.

"Sei anni dopo la morte violenta del marito, Amelia (Essie Davis) è in perdita. Si sforza di disciplinare il suo bambino di sei anni "fuori controllo", Samuel (Noah Wiseman), un figlio che trova impossibile amare. I sogni di Samuel sono tormentati da un mostro che crede stia arrivando per ucciderli entrambi.

Quando un inquietante libro di fiabe chiamato "Il Babadook" arriva a casa loro, Samuel si convince che il Babadook sia la creatura che ha sognato. Le sue allucinazioni vanno fuori controllo e lui diventa sempre più imprevedibile e violento. Amelia, sinceramente spaventata dal comportamento del figlio, è costretta a medicarlo. Quando Amelia inizia a vedere intorno a sé scorci di una presenza sinistra, lentamente si rende conto che ciò di cui Samuel l'ha messa in guardia potrebbe essere reale".

Essie Davis e Noah Wiseman in The Babadook

Oltre all'efficacia del film, anche la tempistica della sua uscita è stata utile a renderlo un tale successo, poiché è stato presentato in un momento in cui al pubblico tradizionale venivano offerti spaventi più superficiali, mentre gli orrori metaforici di The Babadook ne hanno influenzato l'accessibilità. Kent ha raccontato come persino alcuni dei finanziatori del film abbiano cercato di apportare modifiche importanti al progetto all'ultimo minuto.