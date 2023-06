Babadook in 4K UHD, la recensione: la Fabelo Steelbook è l'edizione definitiva dell'horror cult

La recensione di Babadook in 4K UHD. Una steelbook con l'ancient book integrato, massima qualità tecnica e quasi tre ore e mezza di extra, in gran parte inedite: quella in esclusiva su Fan Factory è l'edizione definitiva di un horror diventato cult.

Sono passati quasi dieci anni dall'uscita di un horror di successo come Babadook. Adesso quell'incubo psicologico firmato da Jennifer Kent, che era piaciuto tanto anche a Stephen King, approda finalmente nel mondo del 4K UHD e lo fa grazie a Plaion e Midnight Classic con un'edizione definitiva, un vero e proprio oggetto di culto per gli appassionati che è disponibile in esclusiva sul portale Fan Factory. Il modo migliore per riscoprire la discesa all'inferno di Amelia, rimasta vedova dopo la morte violenta del marito, e il piccolo Samuel, che è ossessionato da una creatura mostruosa.

Per capire l'eccezionalità dell'uscita oggetto di questa recensione, va sottolineato che non solo si tratta della prima volta del film in 4K Ultra HD, ricavato da master Second Sight, ma che l'oggetto in questione è una prestigiosa edizione denominata Fabelo Steelbook, con una confezione metallica nella quale è incastonato un Ancient Book integrato, in pratica la replica del libro di Mr. Babadook a cui si accodano i testi di approfondimento del film in italiano. Dall'altro lato la confezione si apre sui due dischi, con il film in 4K e in blu-ray. E non è tutto, perché proprio sul blu-ray ci sono anche quasi 3 ore e mezzo di contenuti extra, molti dei quali inediti.

Il video 4K UHD è davvero da... paura!

La visione di Babadook in 4K UHD, grazie anche a un restauro e a una rimasterizzazione degli elementi originali, rappresenta un upgrade notevole rispetto al blu-ray, con immagini che esaltano ancora di più la potenza visiva del film e tutta la tensione accumulata dalle visioni. Il salto di qualità nella definizione è visibile fin dai primi secondi, con il volto di Essie Davis incredibilmente dettagliato, come del resto acquistano spessore e profondità anche le numerose scene nelle stanze in chiaroscuro, dove qui percepire le figure nell'ombra è decisivo per cogliere lo spavento dei protagonisti. Insomma un video che, se possibile, per le sue caratteristiche amplifica ulteriormente la paura degli spettatori.

The Babadook: i protagonisti Essie Davis e Noah Wiseman in un'immagine del film

Il dettaglio è eccellente non solo sui volti, ma anche sui vestiti o sugli oggetti della casa, anche il libro di Babadook meraviglia per la capacità di cogliere perfino la fibra della carta. La tavolozza cromatica per precise scelte fotografiche non è certo esuberante, anzi piuttosto tenue, quasi monocromatica con tonalità grigio bluastre, ma ci pensa l'HDR10 a offrire il giusto contrasto e una calibrata luminosità per godersi al massimo le già citate sequenze spaventose nel buio, con un nero profondo dal quale emergono sempre gli elementi dalle ombre.

The Babadook: Essie Davis e Noah Wiseman in cerca dell'uomo nero in una scena del film

Audio inquietante tra sussurri sinistri e colpi improvvisi con bassi poderosi

The Babadook: Essie Davis e Noah Wiseman sono madre e figlio perseguitati dall'uomo nero in una scena del film

Eccezionale anche l'audio, un DTS HD 5.1 per entrambe le tracce italiana e inglese, che gioca un ruolo fondamentale nel coinvolgimento del film, vista la capacità di creare suspence e grande tensione grazie a bassi poderosi e a un asse posteriore attivo e ricchissimo di particolari nei momenti chiave della vicenda. Il sound design utilizza tutti i diffusori per generare un campo sonoro a 360° inquietante e molto suggestivo, alternando momenti di completo silenzio a rumori raccapriccianti, sussurri inquietanti a improvvise esplosioni di colpi, botti o urla.

The Babadook: il giovane Noah Wiseman in una scena tratta dall'horror

Ma come detto è soprattutto il sub a impressionare, regalando sensazioni molto forti e botte che in alcune scene arrivano dritte allo stomaco. In certe sequenze sembra davvero di essere nella casa in preda a qualcosa di misterioso e minaccioso, circondati da qualcosa che non lascerà scampo. In questo contesto, i dialoghi restano sempre cristallini e profondi, mentre la colonna sonora di Jed Kurzel aggiunge ulteriore suspense al tutto senza però mai soffocare alcun effetto sonoro.

Gli extra: quasi tre ore e mezza di materiale, in gran parte inedito

Formidabile anche la dotazione di extra, tutti presenti sul disco blu-ray, a parte il commento audio dei critici cinematografici Alexandra Heller-Nicholas e Josh Nelson che si trova anche sul disco 4K. In tutto sono quasi 3 ore e mezza di materiale, due terzi del quale nuovo, anche se tutto basato su interviste alternate a momenti del film. Si inizia con Questa è la mia casa! (26 minuti), intervista con la protagonista Essie Davis, poi La sorella (10'), intervista a Hayley McElhinney, e Non farlo entrare (12'), intervista a Kristina Ceyton. Si prosegue con Evocare gli incubi (25'), dove a parlare è Kristian Moliere, Dare forma all'oscurità (14') con protagonista è Simon Njoo, È in un nome o in uno sguardo (10' e mezzo) che è un'intervista ad Alex Holmes, mentre The Bookmaker (19') vede protagonista Alexander Juhasz e infine Ba-Ba-Ba . . . Dook! (14') dove l'interpellato è Jed Kurzel.

The Babadook: Essie Davis in un'immagine promozionale del film

Chiuse le interviste, troviamo poi Il mostro (11'), ovvero il cortometraggio originale di Kent, e quindi le featurette classiche. A partire da Lo chiamano Mister Babadook (33' e mezzo), un contributo corposo sulla realizzazione del film, quindi Nessun posto è come casa propria (10') che analizza la scenografia della casa, e Gli effetti speciali (3') sui trucchi usati per realizzare la scena dell'accoltellamento. A chiudere Gli stunt (3' e mezzo) e Illustrando il male - la creazione del libro (6' e mezzo) con l'illustratore Alex Juhasz che parla del libro di fiabe.