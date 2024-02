Jennifer Lopez: 'Ayo Edebiri si è scusata con le lacrime agli occhi per i commenti contro di me'

Intervistata da Vanity Fair, Jennifer Lopez ha raccontato di aver ricevuto le scuse di Ayo Edebiri, vincitrice dell'Emmy per la serie The Bear, prima delle riprese della loro partecipazione al Saturday Night Live ad inizio di febbraio; Edebiri era la presentatrice della puntata mentre J.Lo era ospite per promuovere il proprio nuovo album This Is Me... Now.

Nella settimana precedente alla puntata sui socia è riemerso un episodio del podcast Scam Goddess risalente al 2020, nel quale Ayo Edebiri criticava apertamente Jennifer Lopez.

In risposta all'affermazione di Laci Mosley, secondo la quale l'intera carriera di J.Lo è una truffa, Edebiri aveva risposto:"Beh, questo è il punto: lei pensa di essere su più binari ma non è così. Penso che lei pensi di essere ancora brava, anche se non canta nella maggior parte di queste canzoni... Molte delle descrizioni delle canzoni saranno tipo 'J.Lo non ha avuto tempo di arrivare in studio' o 'J.Lo è occupata'. A fare cosa? Chiaramente non a cantare".

Le scuse di Ayo Edebiri

Secondo Jennifer Lopez, la collega sarebbe scoppiata in lacrime nel camerino del Saturday Night Live mentre le chiedeva scusa per quelle affermazioni:"Era mortificata e molto dolce. È venuta nel mio camerino e si è scusata con le lacrime agli occhi, dicendo quanto fosse terribile aver detto quelle cose. Si sentiva davvero male e ha amato la mia performance perché avevamo appena fatto il soundcheck e lei effettivamente mi ha sentito esibire. Era del tipo 'Mi dispiace così tanto, è stato così terribile da parte mia'. È divertente, ho sentito cose simili su di me per tutta la carriera quindi non mi ha realmente colpito".

Ayo Edebiri ha ironizzato sui suoi commenti anche durante lo sketch al SNL con Kenan Thompson. Ad un certo punto della scena, il suo personaggio entra in panico e afferma:"Ok, abbiamo capito. È sbagliato lasciare commenti cattivi o postare commenti solo per ottenere visibilità, o parlare a vanvera in un podcast senza considerare le conseguenze perché hai 24 anni e sei stupida. Ma credo di parlare a nome di tutti quanti quando dico che d'ora in poi saremo molto più riflessivi su ciò che pubblichiamo online".