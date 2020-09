Away, su Netflix in streaming da oggi

Away è la nuova serie Netflix con protagonista Hilary Swank, in arrivo a partire da oggi 4 settembre sulla piattaforma streaming.

Away è la nuovissima serie Netflix con l'attrice Premio Oscar Hilary Swank, una dei protagonisti di questo epico e commovente dramma fantascientifico in uscita oggi 4 settembre nel catalogo streaming.

Ambientato tanto sulla Terra quanto nello spazio, Away ci accompagnerà in un emozionante viaggio costellato sì di astri e pianeti, ma anche di vicende e sacrifici personali. Come recita la sinossi fornita da Netflix "Mentre si prepara a guidare un equipaggio internazionale nella prima missione su Marte, l'astronauta statunitense Emma Green (Hilary Swank) deve accettare di abbandonare il marito (Josh Charles) e la figlia adolescente (Talitha Bateman) proprio quando hanno maggiore bisogno di lei. Il viaggio nello spazio diventa sempre più movimentato e contemporaneamente si complicano i rapporti tra gli astronauti ed emergono gli effetti della distanza dai propri cari rimasti sulla Terra".

Away: un primo piano di Hilary Swank

Creato da Andrew Hinderaker (Penny Dreadful, Pure Genius) e portata avanti sotto l'occhio attento della showrunner Jessica Goldberg (The Path, Parenthhood), Away ha tra i suoi produttori anche il regista di The Batman Matt Reeves, Edward Zwick, Jason Katims, Jeni Mulein, Michelle Lee, Adam Kassan, lo stesso Hinderaker e Hilary Swank. Tra il resto del cast troviamo anche Josh Charles, Ato Essandoh, Ray Panthaki, Vivian Wu, Gabrielle Rose, Mark Ivanir e Fiona Fu.

Away è solo l'ultima di tante novità in catalogo a settembre 2020 su Netflix, che anche questo mese ha messo a disposizione degli utenti nuove attese serie tv, saghe memorabili e grandi cult.