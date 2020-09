Away, Hilary Swank: "La tuta da astronauta mi ha fatto venire la claustrofobia"

Hilary Swank ha confessato di essere stata colpita da una grave forma di claustrofobia sul set della serie Netflix Away per via delle tute da astronauta che è stata costretta a indossare.

Qui trovate la nostra recensione di Away, serie Netflix che vede Hilary Swank nei panni dell'astronauta Emma Green, impegnata a guidare una missione diretta su Marte. Sul set la Swank ha indossato a lungo la tuta spaziale e la conseguenza è una grave forma di claustrofobia sviluppata sul set.

L'attrice due volte premio Oscar ha confessato di non aver mai sperimentato prima d'ora nessuna fobia, ma la serie l'ha lasciata più volte zuppa di sudore all'interno del costume dopo aver sperimentato attacchi di panico. ecco cosa ha scritto in un post su Instagram:

Away: Hilary Swank con indosso la tuta da astronauta

"In vita mia non ho mai avuto una fobia, neppure una volta. Finora. Devo essere onesta, non ho mai capito chi soffre di fobie, ho sempre pensato 'cosa vuoi che sia, smettila, è solo un ragno...' Fino al momento in cui io stessa non sono diventata gravemente claustrofobica. Al punto che il mio corpo si riempiva di sudore in 30 secondi e la mia faccia diventava un pomodoro... sono quasi svenuta provando la mia tuta spaziale e il casco per la prima volta. (sic)"

Dopo aver scoperto il suo problema, la Swank ha cercato di combatterlo imparando a controllare la mente con tecniche di rilassamento:

"Non si tratta solo di una faccenda mentale, è molto fisica. Ma la mente può controllare molto, se non tutto. Dopo sei mesi non sono stata in grado di superare la mia claustrofobia, ma ho imparato a calmare la mente e affrontare la paura. Interpretare un'astronauta in Away mi ha costretto a sfidare me stessa in un modo che non avrei mai immaginato. Questa per me è stata una lezione importante in molti modi. Spero che condividere la mia esperienza possa aiutare gli altri a sentirsi meno soli. Siate pazienti con voi stessi.

Away è disponibile su Netflix.