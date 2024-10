Avengers, Zoe Saldana: "Vorrei girarli da capo, non capivo cosa stessero facendo i Russo"

In una nuova intervista, Zoe Saldaña, nota per aver interpretato l'assassina Gamora nei film di Guardiani della Galassia e degli Avengers, ha riflettuto sulle sue interpretazioni in questi ultimi film e ha detto che, col senno di poi, avrebbe fatto le cose in modo un po' diverso.

"Vorrei poter tornare indietro e rigirare quello che Gamora stava vivendo nei film degli Avengers", ha ammesso Saldaña a Variety. "Non credo di aver capito bene quello che i fratelli Russo stavano facendo".

Gamora ha un ruolo fondamentale nel terzo e quarto film degli Avengers, Infinity War e Endgame, in quanto è una dei buoni e contemporaneamente la figlia adottiva del grande cattivo Thanos (Josh Brolin). Dopo aver tentato di sconfiggere Thanos stesso, Gamora viene infine uccisa da lui per ottenere la gemma dell'Anima in una scena drammatica sul pianeta Vormir. In Endgame, una versione alternativa di Gamora abbandona la missione di Thanos e si unisce agli Avengers per sconfiggerlo una volta per tutte.

Guardiani della Galassia Vol. 3: Chris Pratt e Zoe Saldana in una scena tratta dal trailer

Ripensandoci, Saldaña vorrebbe aver approfondito il legame padre-figlia: "Vorrei poter tornare indietro e rifarlo per poter insistere un po' di più, perché è stata una grande opportunità interpretare una figlia che ha problemi con un padre", ha dichiarato. "E che lei abbia o meno l'opportunità di riconciliarsi o di guarire o di riparare o semplicemente di allontanarsi da questa persona - sarebbe stata una grande opportunità se ne fossi stata un po' più consapevole all'epoca".

Saldaña ha comunque avuto parole di elogio per Joe e Anthony Russo, sottolineando che "l'opportunità che mi hanno dato, quella di mettere in risalto Gamora in questo modo nei loro film, è qualcosa di cui sarò per sempre grata". E se potesse tornare ancora più indietro nel tempo, Saldaña cambierebbe anche alcune cose sulla sua interpretazione in Guardiani della Galassia.

"Vorrei poter tornare indietro nel tempo e provare tante altre cose per lei", ha aggiunto. "Gamora è stato un personaggio davvero divertente da interpretare, ma anche un personaggio davvero profondo... So che è un film Marvel e non ci piace usare parole come 'profondo' e 'Marvel' nella stessa frase, ma a me piace e sono molto orgogliosa di sapere che ho fatto parte di grandi film che si rivolgono a un pubblico più giovane, che ispirano un pubblico più giovane".