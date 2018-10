X-Men: Dark Phoenix, Sophie Turner non vuole entrare nel Marvel Cinematic Universe!

Sophie Turner non è sicura di voler entrare nel Marvel Cinematic Universe. All'inizio del 2019, infatti, la Disney completerà l'acquisto della 20th Century Fox, probabilmente prima dell'uscita di X-Men: Dark Phoenix, il film in cui la giovane attrice interpreta Jean Grey. I mutanti saranno quindi inseriti nel MCU, anche se non è ancora chiaro se il franchise verrà trattato come reboot o meno, ma la Turner non sa se vuole rientrare in questo meccanismo:

"Non lo so. Penso che la complessità degli X-Men, il fatto che siano esiliati dalla società e quasi segregati non è un qualcosa che sta bene nell'universo degli Avengers. Ovviamente mi piacerebbe un crossover ma non penso che le tematiche affrontate dagli X-Men funzionino molto con quelle degli Avengers. Sono cose molto diverse, se lo faranno, sono curiosa di vedere cosa si inventeranno."

Molti fan sono sicuri che i Marvel Studios apporteranno tantissime modifiche al mondo dei mutanti e che X-Men: Dark Phoenix sarà l'ultimo film proveniente dal franchise originale. Su Sophie Turner c'è molta pressione, non solo perché potrebbe chiudere la saga, ma perché l'altro film a trattare la storyline della Fenice non è stato ben ricevuto da fan e critica:

"Sì, c'è molta pressione. All'epoca ho pranzato con Simon Kinberg, e mi ha detto che si sarebbe parlato della Fenice e io ero sconvolta. So che è una delle storyline più amate dell'universo X-Men e darmi questa responsabilità è stato un grande onore. Voglio dare giustizia alla storia originale, e quindi c'è molta pressione, visto che hanno già provato a farla prima, ma all'epoca era una linea narrativa minore, mentre per Simon doveva essere la trama principale del film."

La villain del film sarà Jessica Chastain e nel cast vedremo anche James McAvoy (Professor X), Michael Fassbender (Magneto), Jennifer Lawrence (Mystica), Nicholas Hoult (Beast), Alexandra Shipp (Tempesta), Tye Sheridan (Cyclope) e Kodi Smit-McPhee (Nightcrawler).

Il film arriverà nelle sale il 14 febbraio 2019!