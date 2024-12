Avengers: il set lego del Quinjet è in sconto su Amazon

Il set LEGO Marvel del Quinjet degli Avengers è in offerta su Amazon. Sul sito, mentre stiamo scrivendo questo articolo di segnalazione, potete trovarlo a 89,84€, con uno sconto del 10% sul prezzo consigliato indicato (99,99€). I dettagli relativi al set in questione sono disponibili passando dal box che trovate qui sotto, o in alternativa cliccando su questo indirizzo. Il set LEGO Marvel del Quinjet degli Avengers indicato è venduto e spedito da Amazon.

LEGO Marvel del Quinjet degli Avengers: l'iconico velivolo è pronto a decollare

L'universo Marvel prende vita con il set LEGO Il Quinjet degli Avengers, una costruzione che combina azione e design in un'opera da collezione imperdibile. Questo modellino del celebre velivolo dei Vendicatori ne cattura ogni dettaglio iconico: dalla cabina di pilotaggio apribile all'area passeggeri, fino alle ali regolabili e al carrello retrattile.

A completare il set ci sono le minifigure LEGO di Vedova Nera, Thor, Iron Man, Capitan America e Loki, ideali per ricreare battaglie epiche o missioni segrete. Con due set di adesivi tra cui scegliere - le insegne dello S.H.I.E.L.D. o dei Vendicatori - e un supporto da esposizione staccabile, il Quinjet diventa il pezzo forte di qualsiasi collezione. Un regalo ideale per fan di tutte le età che desiderano portare le imprese dei supereroi direttamente nel proprio universo.