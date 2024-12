Jeremy Renner rivela: "Ho visto solo due film degli Avengers"

Jeremy Renner, ospite del Red Sea Film Festival, è tornato a parlare della sua esperienza nel MCU confermando che non ha ancora visto i film tratti dai fumetti.

L'attore, commentando l'incidente in cui ha quasi perso la vita, ha inoltre dichiarato in modo ironico: "Sono al 25% fatto di titanio ora, quindi fanculo Iron Man".

L'esperienza di Occhio di Falco nel MCU

Parlando dei film Marvel, Jeremy Renner ha quindi ribadito che di solito non guarda i film di cui è stato protagonista, ma di aver fatto un'eccezione per il primo capitolo delle avventure degli Avengers e per metà di Endgame. L'attore ha ricordato che sul set gli attori non possono avere un'idea precisa di come saranno le scene dopo l'uso degli effetti speciali: "Vuoi vedere cosa sta realmente accadendo".

I protagonisti di Avengers

L'interprete di Occhio di Falco ha quindi spiegato come i membri del cast siano diventati grandi amici. Robert Downey Jr, Chris Evans, Scarlett Johansson, Chris Hemsworth e Mark Ruffalo hanno stretto un legame importante. Jeremy ha ricordato: "Mi ricordo che volevano fare un accordo della durata di 10 anni. Ho pensato: 'Non lo so, a 50 anni, vuoi essere ancora in calzamaglia, amico? Questa non è una buona prospettiva. Non penso che qualcuno voglia vedermi a 50 anni in calzamaglia".

Jeremy Renner: come potrebbe tornare nell'MCU?

Nonostante i dubbi della vigilia, tuttavia, l'esperienza di lavorare al MCU è stata indimenticabile: "Si è rivelata una delle esperienze più belle che io abbia mai avuto, interpretare Clint Barton e poi trovare cinque dei migliori amici con cui posso semplicemente trascorrere i prossimi 12 anni della mia vita, affrontando matrimoni, divorzi, figli, alti e bassi della nostra vita e vivere molto. E Avengers è una cosa reale. Abbiamo tutti dei tatuaggi fatti insieme ed è il simbolo A6, tutti l'abbiamo in diverse parti del nostro corpo".