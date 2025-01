Avengers: Secret Wars, i fratelli Russo hanno detto no finché non si sono imbattuti nell'idea perfetta

I fratelli Russo non erano entusiasti di tornare a dirigere Avengers: Secret Wars, finché non si sono imbattuti nell'idea giusta per il film.

"È successo che ci siamo imbattuti in un'idea che ha elettrizzato tutti noi", ha dichiarato Anthony Russo a Empire. "Non potevi vederla arrivare finché non è arrivata, e una volta arrivata è stato come dire: 'Beh, questa è una storia che dobbiamo raccontare'".

I fratelli Russo hanno diretto Captain America: The Winter Soldier, Captain America: Civil War, Avengers: Infinity War e Avengers: Endgame. Il duo tornerà dietro la macchina da presa per Avengers Doomsday e Avengers: Secret Wars, mentre Christopher Markus e Stephen McFeely, abituali collaboratori della coppia alla sceneggiatura, torneranno a scrivere i copioni.

Captain America: Civil War - Sebastian Stan e Chris Evans sul set con i fratelli Russo

I prossimi due film sugli Avengers vedranno anche il ritorno di Robert Downey Jr. nel Marvel Cinematic Universe nei panni del Dottor Destino, il noto villain dei Fantastici Quattro. Il capitolo su Doomsday uscirà nel 2026, mentre Secret Wars arriverà nei cinema nel 2027, concludendo la Fase 6 del Marvel Cinematic Universe.

"C'erano idee che stavamo cercando di realizzare prima di questa, ma non abbiamo mai trovato la storia giusta", ha spiegato Joe Russo. "Ricordo di aver chiamato Steve e di avergli detto: 'Ehi, idea folle. Cosa ne pensi se torniamo tutti indietro e facciamo Secret Wars? E tu mi hai risposto: 'Cazzo, no. Assolutamente no'. E poi ha riattaccato. E la mattina dopo alle 7.30 mi hai chiamato e mi hai detto: 'Va bene, ho un'idea'".

Qualche settimana fa è stato confermato anche il ritorno di Chris Evans in Avengers: Doomsday ma - proprio come per Robert Downey Jr. - l'attore non riprenderà i panni di Captain America ma di un altro personaggio Marvel, che si vocifera possa essere Nomad.