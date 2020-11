Avengers, Jeremy Renner festeggia Halloween in pieno stile Hawkeye (FOTO)

Gli Avengers saranno anche costretti a casa quest'anno, ma non significa che non possano festeggiare Halloween in grande stile: ecco Jeremy Renner e la sua personalissima zucca.

Per quest'anno, non cambiare, stesso Halloween, stesso... Beh, non proprio lo stesso Halloween di sempre, ma perché rinunciare allo stile nel festeggiare? Specialmente se sei un Avenger. Jeremy Renner, ad esempio, ci mostra una zucca intagliata con il volto di Hawkeye.

"Felice Halloween a tutti! Rimanete al sicuro! Ph: @thepumpkingeek" scrive l'interprete di Clint Barton/Occhio Di Falco nella caption della foto di Instagram che raffigura una zucca con un lavoro d'intaglio davvero notevole.

Vero è che l'autore dell'opera, Alex Wer, ne ha realizzati davvero tanti di capolavori simili, e basta andare sulla sua pagina personale per ammirarli.

Da The Mandalorian

A Jack Sparrow

Continuando con gli eroi del MCU, come Captain America e il nostro amichevole Spidey di quartiere

Passando anche per gli eroi DC, come Batman e Wonder Woman

Insomma, alla fine anche questo targato 2020 è stato un Halloween super, nonostante tutto, e non solo per Jeremy Renner.

Ma a proposito di Jeremy Renner e Hawkeye, presto rivedremo il personaggio nella serie tv di Disney+ a lui dedicata, nella quale sarà accompagnato anche da Kate Bishop, ruolo a cui continua a essere frequentemente abbinato il nome di Hailee Steinfeld... Sarà davvero lei a ereditare arco e frecce?