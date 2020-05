Avengers: Infinity War, una teoria spiega perché Drax pensa di essere invisibile

Una teoria su Reddit spiega il motivo per cui Drax, in Avengers: Infinity War, abbia sviluppato la convinzione di essere invisibile stando fermissimo.

Una delle gag più riuscite di Avengers: Infinity War riguarda la convinzione di Drax di essere invisibile e adesso, a supporto del membro dei Guardiani della Galassia, interviene anche la teoria di un fan.

Avengers: Infinity War - I Guardiani della Galassia in un'immagine del primo trailer

In Avengers: Infinity War, mentre Gamora e Star-Lord si baciano, la telecamera allarga l'inquadratura rivelando la presenza di Drax che li guarda mentre mangia zargnuts. La coppia mette in dubbio la sua convinzione di essere invisibile, ma è quando Mantis entra in scena salutandolo che Drax se ne va avvolto nella frustrazione.

Non c'è dubbio che Drax sia davvero convinto di essere invisibile e a spiegare la ragione interviene la teoria dell'utente Reddit u/joebadiah il quale sostiene che l'idea dell'invisibilità sia venuta a Drax nella sequenza d'apertura di Guardiani della Galassia Vol. 2. Per chi non lo ricordasse il fulcro della scena non è la creatura mostruosa che i Guardiani stanno combattendo, ma la danza di Baby Groot e il modo in cui si immobilizzi ogni volta che Drax lo guarda. Drax lo guarda come se Groot scomparisse, implicando che la visibilità è legata al suo movimento. Da qui è nata l'idea della convinzione di Drax, che riesce a stare fermo a tal punto da diventare invisibile.

Drax can't see things that don't move and realizing this gives him the invisibility idea from r/FanTheories

