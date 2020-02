Avengers: Infinity War, l’origine di Professor Hulk in una scena tagliata

Avengers: Infinity War - una scena di gruppo nel primo trailer

Una scena tagliata dal montaggio finale di Avengers: Infinity War mostra l'origine del personaggio di Professor Hulk, amalgama di Bruce Banner e Hulk (intelligenza e ricordi del primo, corpo del secondo) basato sul Professore nei fumetti di Peter David. Questa versione del Golia Verde ha un ruolo importante nel film successivo, Avengers: Endgame, ma inizialmente doveva manifestarsi durante la battaglia in Wakanda, come confermato in precedenza dagli sceneggiatori. In una versione provvisoria della scena, che potete vedere nel video qui sopra, Banner e Hulk stanno litigando, come nel montaggio finale, solo che questa volta lo scienziato dice "Ho un'idea..."

Avengers: Endgame, una scena con Mark Rufflo

Questo avrebbe portato all'introduzione di Professor Hulk già alla fine di Avengers: Infinity War, e una prima versione di Avengers: Endgame lo mostrava fin dall'inizio. Durante la post-produzione, però, i fratelli Russo hanno deciso che ci fosse già troppo materiale nel primo film, e così, tramite reshoot, l'arco narrativo di Banner è stato leggermente modificato, con la trasformazione che avviene fuori campo, durante i cinque anni che passano tra la Decimazione e il ritorno di Scott Lang.

Esiste inoltre un terzo finale per quanto riguarda Banner: intervistato da Yahoo lo scorso anno, Mark Ruffalo ha rivelato di aver girato un ciak dove il suo personaggio faceva parte di coloro che vengono disintegrati da Thanos, e non era sicuro di essere stato risparmiato dai registi prima di vedere il film in sala (si presume che questo sia stato fatto per ingannare Ruffalo, noto per la sua abitudine di svelare troppi dettagli sui film Marvel).

Quanto al futuro, la star di Avengers: Infinity War, Mark Ruffalo ha affermato, durante una recente ospitata al Graham Norton Show in Inghilterra, di non sapere esattamente quali siano i piani per Hulk, ma dovrebbero esserci state almeno delle conversazioni con Kevin Feige per un'apparizione nella miniserie She-Hulk (basata sull'omonimo personaggio che nei fumetti ottiene i poteri di Hulk tramite una trasfusione del sangue di Banner, che è suo cugino), attualmente in lavorazione per Disney+.