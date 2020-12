Avengers: Infinity War, Mark Ruffalo si era appuntato il finale sul cellulare?

Mark Ruffalo ha condiviso su Twitter un'immagine che ironizza sulla sua abitudine di svelare spoiler dei film Marvel, in particolare Avengers: Infinity War. Partecipando a un recente trend dei social, l'attore ha postato una foto di se stesso e un appunto a caso tratto dall'apposita app del cellulare.

Ebbene, nel secondo caso il titolo è "Spoiler Marvel", e i tre punti sono "È un amico, lavoriamo insieme", "Muoiono tutti" e due emoji a forma di tacos. Al momento non è chiaro se si tratta di un vero appunto d'epoca, o se Ruffalo l'abbia creato apposta per prendersi in giro da solo, dato che ai tempi in un'intervista aveva quasi svelato l'intero finale di Infinity War, dove Thanos stermina metà delle forme di vita nell'universo.

Thor: Ragnarok - Hulk in un'immagine del primo teaser

A far sorgere il dubbio è anche il fatto che la prima frase, proveniente da Thor: Ragnarok, non sia propriamente uno spoiler, dato che la presenza di Hulk nel film di Taika Waititi era nota già durante le riprese e la battuta di Thor fu usata anche nei trailer e spot televisivi. E anche l'allusione ad Avengers: Endgame è talmente vaga da difficilmente essere una vera rivelazione, a meno che non si tratti di un riferimento velato all'esistenza di Smart Hulk, che in una scena dà il proprio pranzo ad Ant-Man. L'unico spoiler pesante è appunto quello di Avengers: Infinity War, dove tra le vittime delle azioni di Thanos c'erano anche tutti i Guardiani della Galassia (escluso Rocket) e Spider-Man.

Il significato di spoiler e perché è tanto amato e odiato

Al momento non si sa se rivedremo Mark Ruffalo nel Marvel Cinematic Universe. Lui dice di essersi visto con Kevin Feige per parlare del futuro di Bruce Banner, ma per ora non ci sono informazioni concrete in merito, al di là di voci su un cameo nella serie She-Hulk, la cui protagonista è la cugina di Banner. Difficilmente lo vedremo in un film tutto suo, a causa della clausola contrattuale che dà alla Universal la precedenza per distribuirlo.