Avengers: Infinity War, la lettera di Feige ai fan: "grazie, siete i migliori dell'universo"

Il film Avengers: Infinity War sta stabilendo nuovi record di incassi in tutto il mondo. Kevin Feige, a capo di Marvel Studios, ha ora condiviso un messaggio per ringraziare tutti i fan.

In una lettera condivisa su Twitter ha infatti scritto: "Gli ultimi dieci anni sono stati una corsa indimenticabile e non avremmo potuto riuscirci senza l'intero team della Marvel Studios, i nostri incredibili talenti di fronte e dietro la macchina da presa, i creatori visionari dei fumetti e, la cosa più importante, voi.

Grazie per aver accolto questi personaggi e queste storie fin dal momento in cui abbiamo lanciato il Marvel Cinematic Universe dieci anni fa. Questo weekend è stato un risultato che ha superato le nostre più rosee aspettative".

Il produttore ha proseguito: "Da parte di chiunque qui ai Marvel Studios, vi ringraziamo per essere stati i migliori fan nell'universo e per aver reso Avengers: Infinity War il miglior weekend di esordio di sempre".

Il lungometraggio diretto dai fratelli Russo ha incassato in Nord America ben 258.2 milioni di dollari, a cui vanno aggiunti i 382.7 milioni conquistati a livello internazionali, per un totale di 640.9 milioni.