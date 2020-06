Avengers: i filmati del videogioco mai messo in vendita appaiono online

Gli Avengers erano i protagonisti di un videogioco mai realizzato di cui online è apparso un video che svela l'approccio che era stato scelto per il progetto.

Il video mostra le funzionalità a disposizione dei giocatori tramite dei combattimenti affrontati in versione Iron Man o calandosi nei panni di un altro supereroe.

THQ Studio Australia avrebbe dovuto lanciare il gioco in corrispondenaza dell'arrivo nelle sale della prima avventura cinematografica degli eroi della Marvel. Il progetto legato agli The Avengers non è però mai stato completato e messo in vendita.

Il video inedito è ora stato condiviso online da Andrew Borman, responsabile dei contenuti per quanto riguarda il settore Digital Games del Museum of Play situatato a Richester, New York.

Nel filmato si può scoprire qualche dettaglio del modo in cui nel videogame si sarebbe mostrata lo scontro tra gli eroi e gli alieni chiamati Skrull. Il gioco sarebbe stato disponibile per Xbox 360, PS3 e PC.

Borman ha scritto: "Questo video è stato realizzato grazie a una demo del videogioco su Xbox 360 ed è stato recuperato da un hard drive su ObscureGamers. Mancano molti dei file che avrebbero dovuto essere inclusi nel caso in cui avessero realizzato il videogioco".

Il filmato regala quindi qualche attimo di quello che avrebbe dovuto essere il gioco che avrebbe permesso ai giocatori di entrare in azione nel ruolo di Iron Man, Hulk, Captain America e il divino Thor, messi a confronto con i temibili nemici.