Avengers: Endgame, Thor cita la scena dello shawarma di The Avengers

In Avengers: Endgame, Thor (Chris Hemsworth) cita la celebre scena dello shawarma contenuta nei post credits di The Avengers. Nel film gli Avengers si dividono tornando indietro nel tempo per recuperare le Gemme dell'Infinito e fronteggiare Thanos. Tra i momenti del passato rivisitati c'è la celebre Battaglia di New York del 2012, dove c'erano ben tre Gemme dell'Infinito nello stesso momento.

Avengers: Endgame - Thor e Carol Danvers

La Battaglia di New York rappresenta il punto di partenza dell'arco narrativo degli Avengers narrato a partire da The Avengers. Alla fine del film, dopo aver assicurato Loki alla giustizia, Tony Stark/Iron Man (Robert Downey Jr.) si riunisce agli alleati per un pasto comune a base di shawarma, evocato in precedenza e trasformato in una delle scene post titoli di coda più iconiche dell'MCU. Il film di Joss Whedon non mostra tutto quello che accade tra l'atterraggio disastroso di Tony Stark e il pasto della gang, ma grazie ad Avengers: Endgame abbiamo appreso nuovi dettagli.

Avengers: Endgame, un'immagine dal primo teaser trailer

In Avengers: Endgame, Tony Stark e Scott Lang hanno in programma di distrarre le loro controparti del 2012 dando al giovane Tony "una lieve aritmia cardiaca" che interferisca con il reattore arc che si trova vicino al cuore di Tony. Mentre i Vendicatori del 2012 escono dalla Stark Tower, vengono affrontati dal segretario Alexander Pierce (Robert Redford) che chiede loro cosa intendono fare con il Loki prigioniero e con la Gemma dello Spazio catturato e la Pietra spaziale. Nonostante Scott Lang provi a provocare l'aritmia a Tony, il dialogo fa riferimento alla scena dello shawarma. Pierce infatti chiede cosa intendono fare con la Gemma del Tempo e Thor risponde pacatamente "Mangiamo qualcosa e poi Asgard.". Il pasto evocato è un chiaro riferimento alla scena dello shawarma condiviso nel finale di The Avengers, mentre Asgard è il luogo in cui Loki sarebbe stato imprigionato e la Gemma dello Spazio conservata. Pierce insiste di avere l'autorità su Loki e la Gemma, ma Thor ripete che suo fratello deve prima rispondere delle sue malefatte ad Asgard. Nello stesso momento il Tony Stark del 2012 ha un mini attacco di cuore provocato da Scott Land in collaborazione col Tony del futuro.

The Avengers, Tom Hiddleston: "Chiedere a Chris Hemsworth di darmi un vero pugno è stata una pessima idea"

Divertente scoprire come, tra l'altro, la scena post credits di The Avengers dello shawarma è stata aggiunta all'ultimo momento, la sequenza non era parte del film neppure durante la premiere, ma il cast l'ha girata mentre era già in corso il tour promozionale del film ed è stato usato un locale di shawarma a tre isolati di distanza dall'hotel del team.