Avengers: Endgame, Thanos ha imbrogliato tutti con lo schiocco delle dita?

Marica Lancellotti

Per una nuova teoria Avengers: Endgame potrebbe svelare il grande inganno di Thanos con lo schiocco di dita e portarci direttamente nell'universo della Gemma dell'Anima. Con un colpo di scena pari a quello che ha chiuso Avengers: Infinity War, potremmo scoprire che in realtà il Titano ha condannato anche se stesso con lo schiocco di dita, e potrebbe essersi trasportato in un altrove lontano dalla Terra ma, a differenza degli altri, avrebbe capito come tornare indietro.

L'utente u/mybustersword suggerisce infatti che le azioni del Titano potrebbero non avere influenzato solo la squadra di Vendicatori e metà della popolazione mondiale, ma anche il destino di Thanos stesso. In Avengers 4 potremmo scoprire che semplicemente Thanos si è trovato dalla parte sbagliata, per dir così, ma è riuscito in qualche modo a subire conseguenze diverse e meno gravi rispetto al resto dell'universo. Subito dopo aver usato il Guanto dell'Infinito Thanos non si trova più sulla Terra ma in un nuovo scenario contraddistinto dalla predominanza del colore arancione e dalla presenza di una giovane Gamora. Si tratta di un mondo che esisterebbe all'interno della Gemma dell'Anima, o comunque creato dalla Gemma conquistata con il sacrificio della figlia adottiva.

Secondo la teoria su Avengers: Endgame il Titano Pazzo sarebbe stato dunque il primo ad essere penalizzato dal suo schiocco ma la differenza rispetto agli Avengers e alla popolazione terrestre è che lui sa esattamente dove si trova e ha capito come tornare indietro. Cioè? Utilizzando la potenza rimanente del Guanto e delle altre Gemme. O forse è stata la Gemma dell'Anima stessa a decidere di riportarlo indietro? Indipendentemente da ciò, Thanos torna sulla Terra nella realtà in cui ha appena combattuto contro Thor. La teoria suggerisce quindi che il Titano non sia sopravvissuto alla decimazione ma abbia in qualche modo imbrogliato. La squadra dei Vendicatori potrebbe venire a conoscenza di questo "universo dell'anima" proprio dalla bocca di Thanos, e capire non solo che anche altri potrebbero essere stati trasportati nello stesso posto, ma addirittura che c'è un modo per portarli indietro se il Titano è riuscito a farlo. Naturalmente una teoria del genere parte dal presupposto che nessuno, che si tratti di Thanos, degli Avengers o di metà della popolazione mondiale, sia in realtà morto dopo Avengers: Infinity War, ma che tutti siano stati "stipati" in questa nuova dimensione creata dalla Gemma dell'Anima.

D'altronde sappiamo dalle parole degli stessi registi che Thanos è ancora vivo nella realtà di Avengers: Endgame e anche il primo trailer ci ha mostrato il Titano, così come ha fatto con Iron Man, uno dei supereroi "colpiti" dallo schiocco di dita. La terribile azione del Titano ha colpito in qualche modo tutti, se stesso compreso, ed è da lì che ripartirà la narrazione: "I personaggi e la storia progrediranno dal punto in cui si era concluso Infinity War" avevano dichiarato i fratelli Russo in una delle prime interviste su Avengers 4. "L'intero universo ha vissuto lo stesso destino".

Sempre i registi avevano in realtà già suggerito che Thanos poteva aver usato coscientemente la Gemma dell'Anima per parlare con la piccola Gamora. In base a un'altra teoria potrebbe essere stata la stessa Gemma dell'Anima a parlargli attraverso le sembianze della piccola Gamora, chiedendogli a quale costo stesse cercando di realizzare il suo folle piano. Perché in realtà Thanos è riuscito nel suo intento, come ha confermato Joe Russo: "Ha fatto quello che aveva deciso di fare. Ha finito, adesso è a riposo".

Per sapere se Thanos sia davvero "in pensione", se esista davvero un regno creato dalla Gemma dell'Anima, se davvero siano in realtà tutti vivi... non resta che aspettare il prossimo 24 aprile e l'arrivo di Avengers: Endgame al cinema.

