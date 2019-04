Avengers: Endgame: vedere Thanos contro il Re della Notte è il sogno dei fratelli Russo

Il successo di Avengers: Endgame sta andando oltre ogni aspettativa ma ai fratelli Russo manca qualcosa per coronare il sogno: una lotta che veda Thanos contro il Re della Notte de Il Trono di Spade. E a giudicare da una fanart spuntata in rete, a sperare nell'epica battaglia sono in molti.

Joe ed Anthony Russo hanno condiviso sul proprio profilo Instagram un'immagine, creata dal digital artist Jeff Cole, che raffigura Il cattivo de Il Trono di Spade e quello di Avengers: Endgame uno di fronte all'altro con le armi in pugno. La fanart è stata evidentemente realizzata per celebrare una settimana unica nel mondo dell'audiovisivo, la stessa che ha visto l'arrivo al cinema di Avengers 4 e la messa in onda del terzo episodio de Il Trono di Spade 8.

Come hanno scritto tra gli hashtag a commento del post, #WeWannaSeeThisFight ovvero "vogliamo vedere questo scontro". Naturalmente non si sono espressi su chi, secondo loro, potrebbe essere il vincitore: con tutte le Gemme dell'Infinito a disposizione Thanos potrebbe avere facilmente ragione di tutti gli estranei che il Re della Notte sia riuscito a recuperare, con un effetto peggiore di tutto il vetro di drago del mondo. Siamo sicuri, però, che nel mondo creato da George R.R. Martin possano valere le stesse regole del MCU? Al di là di ogni possibile speculazione, è comunque bello vedere con quanta partecipazione emotiva gli artefici di un successo senza precedenti al botteghino come è Avengers: Endgame (qui la nostra recensione senza spoiler) seguano, da veri fan, le vicende di un fenomeno pop altrettanto straordinario come la serie HBO, che ha regalato solo poche ore fa un episodio davvero epico.

