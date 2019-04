Avengers: Endgame, le teorie sull'armatura e la spada di Thanos

Avengers: Endgame racconterà lo scontro conclusivo con Thanos e il villain avrà un nuovo look nel film diretto dai fratelli Russo, come dimostrerebbero le immagini presenti nel nuovo trailer e le foto dei giocattoli realizzati in vista dell'uscita nelle sale del cinecomic in cui il personaggio interpretato da Josh Brolin indossa un'armatura e ha in mano una spada a due lame, situazione che ha dato il via a molte teorie e supposizioni.

Thanos, al termine di Infinity War, era vivo ma comunque era stato ferito gravemente e l'armatura potrebbe quindi essere stata ripresa per proteggersi da un possibile attacco di Thor o, semplicemente per sentirsi più sicuro mentalmente nell'affrontare lo scontro con gli Avengers.

La presenza dell'imponente spada e dell'armatura, secondo alcune teorie apparse online, potrebbe inoltre far supporre che il villain non voglia ricorrere al potere delle Gemme dell'Infinito o che il Guanto non funzioni come in passato dopo l'utilizzo che ne ha fatto in Infinity War. Altri fan sostengono invece che il Titano abbia avuto delle ripercussioni psicologiche dopo aver compiuto lo sterminio di massa e l'impatto mentale della sua scelta, aggiunto alle conseguenze fisiche dell'attacco di Thor, l'abbia indebolito.

Non è poi chiaro se i fratelli Russo abbiano deciso di seguire la storia presente nei fumetti, in cui Thanos è il proprio nemico peggiore, rimasto in parte un emarginato dalla natura solitaria, situazione che lo ha portato a sviluppare negli anni le "letali" idee poi diventate realtà.

Per ora, considerando la segretezza che circonda la trama dell'atteso film, non resta che attendere, non essendoci alcuna spiegazione ufficiale da parte degli autori e dell'interprete del nemico dei supereroi. Non resta quindi che attendere il 24 aprile, giorno in cui Avengers: Endgame, cinecomic che può contare su un cast stellare, arriverà nei cinema italiani, per capire cosa accadrà nel capitolo conclusivo dell'Infinity Saga.