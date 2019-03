Avengers: Endgame, svelato il ruolo shock di Katherine Langford?

Avengers: Endgame sta per arrivare nelle sale cinematografiche di tutto il mondo e, nonostante i tantissimi segreti non ancora svelati dalla Marvel, qualcosa si inizia a scoprire: quale ruolo avrà Katherine Langford nell'atteso sequel? Pare che finalmente abbiamo una risposta.

L'attrice australiana, volto della serie tv Tredici, è da sempre uno dei nuovi personaggi più attesi di Avengers 4, i fan si sono impegnati in tantissimi ipotesi diverse, da Kate Bishop, futura Occhio di Falco, a Dragoluna. Un utente di Reddit ha rivelato un possibile spoiler sul film che potrebbe andare a spiegare il ruolo di Katherine Langford, nulla è stato confermato quindi le informazioni che seguono vanno prese con le pinze.

Secondo l'utente, Thanos nel corso del film incontra Morte, detta anche Lady Morte in alcuni fumetti della Marvel, e la donna avrà un ruolo fondamentale nella sua sfida contro gli Avengers, sempre più vicini al suo Guanto dell'Infinito. La Langford sarebbe proprio quell'entità astratta, l'incarnazione della fine della vita nell'Universo Marvel. Quindi in Avengers: Endgame si farà davvero sul serio: nei fumetti Thanos ha al centro delle sue motivazioni proprio Lady Morte, e alcuni fan ricordano che durante la scena a metà dei titoli di coda del primo The Avengers, Thanos cita proprio la morte - con un sorriso.

Ecco la trama di Avengers 4: Thanos ha schioccato le dita in Avengers: Infinity War e metà della vita sulla Terra si è dissolta all'istante. Adesso un gruppo di guerrieri, inclusi Captain America, Black Widow, Iron Man, Thor e Hulk, uniscono le forze per contrapporsi al genocidio del Titano Pazzo.

Dal momento che i nostri eroi non sono stati in grado di fermare Thanos la prima volta, cosa li fa credere di riuscirsi adesso? La risposta sarebbe nell'incredibile potere di Captain Marvel o negli infinitamente piccoli spazi tra atomi accessibili da Ant-Man. Avengers: Endgame riscriverà il Marvel Cinematic Universe come lo conosciamo. Quando tutto sarà finito, niente sarà più lo stesso.

Dopo l'uscita di Captain Marvel, Disney ha finalmente deciso di inserire il personaggio nel marketing ufficiale da cui finora l'eroina era stata assente per evitare spoiler. Carol Danvers farà ritorno in Avengers: Endgame, nei cinema italiani a partire dal 24 aprile. Qui tutte le anticipazioni sull'incredibile cast da record di Avengers: Endgame.

