Avengers: Endgame, un supereroe LGBTQ in arrivo?

Avengers: Endgame potrebbe abbattere diversi muri nel mondo dei cinecomic, anche per quanto riguarda l'introduzione del primo supereroe LGBTQ. A dirlo al magazine indiano PinkVilla è stato proprio uno dei due registi, Joe Russo.

Il co-regista di Avengers 4, alla domanda se ci sarà mai un eroe LGBTQ nel MCU ha risposto: "Al 100% e ne vedrete uno molto presto", il che ha portato molti fan a supporre che sarà proprio il prossimo film con i Vendicatori a ospitare l'importante novità. D'altronde i personaggi, in questo senso, non mancherebbero. La Valchiria di Tessa Thompson, che tornerà in Endgame dopo Thor: Ragnarok, è stata sempre rappresentata come bisessuale e lo stesso regista Taika Waititi, all'epoca, si rammaricò molto per aver dovuto tagliare una sua scena d'amore perché avrebbe distratto dall'argomento principale dell'intera sequenza. Stessa cosa era accaduta in Black Panther con una scena romantica tra Ayo (Florence Kasumba) a Okoye (Danai Gurira), che rivelava la bisessualità di quest'ultima.

Nel mondo Marvel ci sono già personaggi omosessuali, come Joey Gutierrez (Juan Pablo Raba) in Agents of S.H.I.E.L.D., Nico (Lyric Okano) e Karolina (Virginia Gardner) in Runaways. Sappiamo già che in Spider-Man: Far From Home ci saranno i primi attori trans del MCU. Anche se il primo vero protagonista apertamente gay della Marvel dovrebbe essere Hercules, già presentato come omosessuale nei fumetti, e che vedremo presto nel cinecomic The Eternals. Già nel 2015 il boss della Marvel, Kevin Feige, presentando Ant-Man aveva dichiarato: "Non c'è motivo per cui i personaggi LGBTQ non possano presto entrare nel nostro universo cinematografico". E sempre secondo Feige, nel 2018 è stato il travolgente successo di Black Panther a convincere gli Studios a dedicare sempre più spazio a storie e personaggi meno "canonici". Senza contare che molti di questi personaggi potrebbero entrare nel MCU grazie all'acquisizione, da parte di Disney, della Fox e conseguentemente della saga degli X-Men.

Intanto, però, già il prossimo 24 aprile scopriremo se non sarà il cinecomic più lungo di sempre (qui la durata ufficiale di Avengers: Endgame), uno dei film più attesi dell'anno, a dare asilo al primo supereroe LGBTQ nel panorama Marvel.