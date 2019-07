Avengers: Endgame, una star è finita nei guai per aver postato la foto di un tramonto

Una delle star di Avengers: Endgame è finita nei guai per aver postato la foto di un tramonto.

Sembra incredibile, ma la sicurezza e la segretezza sono le parole d'ordine dei Marvel Studios. Così anche una foto apparentemente innocua come un tramonto può mettere in allarme la compagnia. Ne sa qualcosa Emma Fuhrmann, che interpreta la Cassie Lang adulta vista in Avengers: Endgame. E' stata emma stessa a raccontare a ComicBook.com la disavventura che le è capitata quando, dopo aver postato la foto di un tramonto su Instagram, ha ricevuto una visita allarmante da parte di Marvel:

"Ero ad Atlanta a girare il film e c'era questo meraviglioso tramonto. Ho scattato una foto del tramonto e l'ho postata sul mio Instagram story taggando la location, Atlanta, Georgia. Il giorno dopo il capo della sicurezza di Marvel è venuto da me e mi ha spiegato che non potevo farlo. Volevo far capire che non avevo svelato di trovarmi sul set di Avengers: Endgame, ma lui mi ha detto 'Capiamo, non sei la prima persona con cui abbiamo dovuto parlare stamani, ma ho persone che mi chiamano tutto il giorno per sapere se e dove gireremo'. Non mi ero ancora resa conto di quanto grandiosa fosse Marvel e il suo impatto sul pubblico".

Il 20 luglio il capo di Marvel Kevin Feige e le altre star del Marvel Universe parteciperanno al panel che si terrà nella Hall H e che dovrebbe svelare la lineup della Fase 4 dell'MCU e altre anticipazioni sul futuro. I Russo, però, avranno un panel dedicato a Avengers: Endgame che dovrebbe celebrare la reunion delle star del film che conclude la saga degli Avengers.