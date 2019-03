Avengers: Endgame, lo spot italiano ricorda che i Vendicatori sono pronti a tutto

Approda in rete un nuovo spot italiano di Avengers: Endgame, il nuovo film sui Vendicatori che sta tenendo i fan con il fiato sospeso. Manca davvero poco ormai al ritorno degli eroi Marvel, che, mai come nell'ultimo film della fase 3 del MCU, saranno pronti a tutto.

"Combattiamo per la sopravvivenza. Lo faremo. A qualunque costo": queste le parole che Captain America, Iron Man e gli altri pronunciano alla fine della clip di soli 30 secondi (che era stata distribuita pochi giorni fa solo in lingua originale). Così, dopo aver visto tutti i volti degli eroi che non ritroveremo in Avengers 4, grazie ai poster distribuiti dai Marvel Studios recentemente, la conta dei morti continua anche nel breve video.

Ecco lo spot ita di Avengers: Endgame:

Lo spot sfrutta lo stesso stratagemma cromatico del bianco, rosso e nero dell'ultimo trailer per riportare tutti gli spettatori indietro con la memoria, a prima che Thanos schioccasse le dita. Negli stessi poster la differenza tra vivi e morti era rimarcata dall'uso del bianco e nero. E naturalmente i fan stanno già pensando a chi sarà, tra gli Avengers sopravvissuti, il prossimo a "guadagnare" un posto tra quelle foto senza colori. Avengers: Endgame, il nuovo colossale capitolo del MCU, ancora per la regia di Joe e Anthony Russo, arriverà nelle sale italiane il 24 aprile 2019 e sarà, almeno per ora, il cinecomic più lungo di sempre con i suoi 182 minuti di durata.

