Avengers: Endgame, Spider-Man indossa la tuta per i viaggi nel tempo in una fan art

Dato che Spider-Man non è mai riuscito a indossare la tuta per il viaggio temporale in Avengers: Endgame, un fan ne ha creato una versione disegnata.

Un amante di Spider-Man ha realizzato una fan art ispirata ad Avengers: Endgame dove Peter Parker indossa la tuta per il viaggio temporale. L'Uomo Ragno non era, infatti, mai riuscito a indossare veramente la tuta per esplorare il Regno Quantico, ma almeno grazie alla sua versione disegnata abbiamo un'idea di come avrebbe potuto trasformarsi il suo solito costume.

In Avengers: Infinity War vediamo infatti Spider-Man affrontare gli scagnozzi dell'Ordine Nero, per poi finire nello spazio, precisamente su Titano, il pianeta d'origine di Thanos. Insieme a Iron Man e Doctor Strange, Peter cercherà di fermare il villain e il suo piano per la decimazione dell'umanità, ma purtroppo i loro sforzi non ottengono i risultati sperati. Parker rimane vittima delle Gemme dell'Infinito insieme al 50% degli esseri umani del mondo.

Avengers: Endgame riparte con gli eroi sopravvissuti che piangono ancora la scomparsa dei propri compagni e vanno avanti nello loro missioni personali, fino a quando un inatteso Ant-Man fa ritorno dopo cinque anni trascorsi nel Regno Quantico. I superstiti si preparano quindi a un viaggio a ritroso nel tempo che permette loro di riportare in vita le vittime di Thanos.

In viaggio temporale di Avengers: Endgame prevede una speciale tuta, che vediamo indossare soltanto ai pochi fortunati scampati alla distruzione delle Gemme. Spider-Man non aveva mai avuto questo privilegio, ma grazie a una fan art possiamo finalmente ammirare come avrebbe potuto essere il suo costume per il Regno Quantico, e sarebbe stato veramente uno spettacolo.