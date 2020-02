Avengers: Endgame, l'incredibile scultura di Thanos realizzata con un chicco di caffè

Un artista italiano ha trasformato un chicco di caffé in Thanos, uno dei protagonisti di Avengers: Endgame, e la sua opera d'arte è diventata immediatamente virale online, puntando i riflettori sull'incredibile lavoro compiuto ispirandosi ai cinecomic della Marvel.

Il molisano Valeriano Fatica ha infatti pubblicato online il suo ultimo lavoro che ritrae il villain interpretato dall'attore Josh Brolin in Avengers: Endgame in modo unico e originale. L'artista italiano si ispira ai film Marvel e ad altri lungometraggi, come Dracula, e serie tv tra cui Il Trono di Spade.

Fatica ha realizzato delle sculture che ritraggono Nick Fury, Iron Man, Hulk e Baby Groot e online pubblica poi il lavoro compiuto per raggiungere agli stupefacenti risultati finali, messi poi in vendita su etsy.

Valeriano Fatica, come rivela sulla sua pagina Etsy, è nato a Oratino, in Molise, e disegna fin da bambino. Dopo aver frequentato il liceo artistico ha iniziato a capire che la sua passione era realizzare sculture e nel 2011 ha iniziato a intagliare angurie per il buffet del ristorante di famiglia. Dopo un anno ha quindi iniziato a pubblicare su YouTube il video della realizzazione delle sue opere, condividendo la propria passione.