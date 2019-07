Avengers: Endgame, una scena tagliata mostra il tributo degli eroi a Iron Man

Avengers: Endgame mostra il tragico sacrificio compiuto da Iron Man e una scena tagliata permetterà ai fan di vedere i momenti successivi alla sua morte.

Il cinecomic diretto dai fratelli Russo inizialmente doveva, infatti, mostrare la reazione degli altri supereroi all'addio di Tony Stark.

Il sito USA Today regala in anteprima, rispetto alla distribuzione in homevideo del film, la sequenza tagliata di Avengers: Endgame in cui si può vedere Hawkeye inchinarsi di fronte al corpo di Iron Man rendendogli omaggio, lo stupore e il dolore di Captain America e Thor. L'emozionante momento mostra poi tutti gli Avengers e gli eroi della Marvel inchinarsi per rendere onore a Iron Man che, con il suo gesto, ha salvato l'universo da Thanos.

Joe e Anthony Russo, hanno spiegato perché quella scena è stata tagliata: "Si tratta di una sequenza meravigliosa con delle interpretazioni emozionanti, ma l'abbiamo girata prima del funerale di Tony Stark. La scena del funerale è risultata più rilevante e un riflesso emotivo della morte di Tony per noi".

We have an EXCLUSIVE @Avengers deleted scene from #Endgame that gives fans a heroic must-see moment → https://t.co/Y0tiB90wX7 pic.twitter.com/QZDxovUCT2 — USA TODAY Life (@usatodaylife) July 26, 2019

Il film distribuito da Walt Disney Studios Home Entertainment uscirà il 4 settembre, anche in una speciale Steelbook con il blu-ray all'interno.

Per quanto riguarda le caratteristiche tecniche, l'italiano sarà proposto in Dolby Digital Plus 7.1 sulle edizioni Blu-ray e con HDR limitato ad HDR 10 per la versione UHD, mentre l'audio inglese sarà codificato in DTS-HD Master Audio 7.1 e Dolby Atmos. Vista la lunghezza del film, è previsto che gli extra siano contenuti in un disco bonus aggiuntivo.

La lista dei contenuti extra: