Avengers: Endgame, Scarlett Johansson svela come si è preparata al ritorno sul set

Avengers: Endgame sarà, come prevedibile, ricco di scene d'azione e Scarlett Johansson ha rivelato come ha dovuto mantenersi in forma per interpretare il ruolo di Vedova Nera.

L'attrice, durante un'intervista rilasciata a Extra, ha raccontato di aver guardato stupita l'allenamento di Brie Larson per interpretare Captain Marvel, spiegando che il suo approccio è molto diverso.

Scarlett Johansson ha infatti raccontato di aver ammirato il video in cui si spiegava la preparazione di Brie: "Ho pensato 'okay...'. Buon per lei ma non andrebbe bene per me".

L'attrice ha quindi sottolineato: "Cerco di mantenermi in forma e quando mancano tre settimane all'indossare quella tuta aderente cerco sempre di essere piuttosto pronta. Non vuoi mai essere troppo distante da quello che è il tuo obiettivo dal punto di vista fisico".

Non si tratta comunque di una situazione che mette troppo in difficoltà la star del cinema: "Mi piace essere in forma nella mia vita quotidiana, sentirmi forte mi fa sentire bene mentalmente. Mi piace avere degli obiettivi fisici da raggiungere e ho bisogno di quel tempo semplicemente per concentrarmi su qualcosa che non sia legato al lavoro". Scarlett ha quindi ribadito che le sono necessarie tre settimane per poi sentirsi realmente pronta a recitare sul set senza difficoltà o senza sentirsi a disagio.

Avengers: Endgame, in assoluto uno dei film più attesi dell'anno, arriverà nelle sale italiane il prossimo 24 aprile con la regia dei fratelli Russo, di nuovo alla guida di un cinecomic Marvel. Le prevendite dei biglietti hanno infranto qualunque record e le prime previsioni sull'incasso sembrano confermare un debutto a livello internazionale superiore a quello ottenuto dal precedente capitolo della storia, Infinity War.