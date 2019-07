Avengers: Endgame, i Russo scioccati dalle risate dei fan per la decapitazione di Thanos

I Fratelli Russo sono rimasti scioccati di fronte alle risate dei fan nella scena della decapitazione di Thanos in Avengers: Endgame.

Avengers: Endgame, l'armatura di Thanos

Nella prima parte di Avengers: Endgame Thanos viene localizzato dagli Avengers e decapitato da Thor in un impeto di rabbia per quanto accaduto nel finale di Avengers: Infinity War.

Nella versione digitale con commento audio degli autori, registi e sceneggiatori hanno ammesso di essere rimasti scioccati dalla reazione divertita del pubblico di fronte alla scena in questione. Lo sceneggiatore Stephen McFeely confessa: "Non riuscivo a crederci, sono scoppiati a ridere ogni volta che ho visto il film al cinema. E' una reazione nervosa, giusto?".

Lo shock di McFeely è condiviso da Anthony Russo, che ammette: "Le persone hanno sempre riso nella scena della decapitazione di Thor e io sono sempre rimasto scioccato da questa cosa".

Non appena la testa di Thanos rotola sul pavimento della umile fattoria in cui il Titano Pazzo si è rifugiato, la colonna sonora di Alan Silvestri entra nella scena e il tono leggero si trasforma in terrificante, ma per McFeely_ "la musica di Alan Silvestri e la lunga e lenta camminata fanno pensare 'Accidenti, questo è... Adesso non è rimasto più niente...'".

Avengers: Endgame, ecco tutte le scene tagliate del film! (VIDEO)

Nel corso del commento audio gli autori di Avengers: Endgame ammettono che Thanos si lascia uccidere perché il suo compito è finito, con lo schiocco di dita ha portato a termine la sua missione:

"A un certo punto eravamo tutti frustrati. Ci siamo chiesti 'Quale è la storia qui'? e il nostro produttore esecutivo Trinh Tran ha esclamato 'Dio vorrei davvero che riuscissimo a ucciderlo'. Noi siamo interdetti e gli abbiamo chiesto 'Possiamo davvero farlo?' e' stato lui a indicarci la via da seguire permettendoci di farlo fuori dopo soli 12 minuti di film."

Avengers: Endgame è disponibile in formato digitale, la versione home video sarà commercializzata a partire dal 13 agosto. Qui trovate la nostra recensione di Avengers: Endgame.