Avengers: Endgame, ecco tutte le scene tagliate del film! (VIDEO)

Avengers: Endgame, nella versione homevideo, contiene sei video delle scene tagliate che ora sono apparse online dopo che il film dei fratelli Russo ha battuto ogni record di incasso.

Pochi giorni fa era stata condivisa la sequenza in cui gli eroi rendono omaggio a Iron Man dopo il suo drammatico sacrificio e ora altri video di Avengers: Endgame sono visualizzabili dai fan.

La prima scene amostra un momento "casalingo" tra Tony Stark e la sua amata Pepper, mostrando la coppia mentre scherza su alpca e cibo, prima che l'eroe vada a chiamare la figlia Morgan per pranzare insieme. La scena era stata ideata per essere inserita prima dell'arrivo di Steve, Natasha e Scott.

Nella seconda scena tagliata Steve e Rhodes parlano della storia della lotta tra Captain America e Teschio Rosso, svelando i motivi per cui Rogers ha deciso di sacrificarsi.

Spazio poi a una brevessima interazione tra Rocket e Tony Stark con il miliardario che zittisce in modo inaspettato il simpatico procione mentre sta prendendo in giro l'operato degli Avengers.

Rocket è protagonista anche del video in cui è ad Asgard insieme a Thor per recuperare la Gemma della Realtà. I due iniziano quindi a parlare del regno del figlio di Odino.

Tony Stark e Howard Stark vengono poi mostrati mentre interagiscono nel passato nella quinta scena. Iron Man, per evitare qualsiasi tipo di problema, utilizza il cognome di Pepper.

L'ultima sequenza tagliata è infine il già citato omaggio degli Avengers a Iron Man dopo la sua morte:

Il film distribuito da Walt Disney Studios Home Entertainment uscirà il 4 settembre, anche in una speciale Steelbook con il blu-ray all'interno.

Per quanto riguarda le caratteristiche tecniche, l'italiano sarà proposto in Dolby Digital Plus 7.1 sulle edizioni Blu-ray e con HDR limitato ad HDR 10 per la versione UHD, mentre l'audio inglese sarà codificato in DTS-HD Master Audio 7.1 e Dolby Atmos. Vista la lunghezza del film, è previsto che gli extra siano contenuti in un disco bonus aggiuntivo.

La lista dei contenuti extra: