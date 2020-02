Avengers: Endgame, Robert Downey prova una celebre scena in un video dal set

Avengers: Endgame - Tony Stark

Su Instagram è spuntato un nuovo video dove vediamo Robert Downey Jr. sul set di Avengers: Endgame. A caricare il brevissimo, toccante filmato è stato Jimmy Rich, assistente personale dell'attore da diversi anni, ed è particolarmente significativo che lui abbia immortalato Downey mentre ripassa alcune delle battute cruciali del film che si conclude con il sacrificio finale di Tony Stark: il divo ripete infatti la frase "A qualunque costo", elemento importante del marketing del progetto, e poi lo sentiamo anche dire "Niente timori, niente rimpianti, parte del viaggio è la fine", messaggio postumo che Tony registra per la figlia Morgan, il giorno prima dello scontro definitivo con Thanos.

Avengers: Endgame - un ricordo di Tony Stark

Quel video ribadisce quanto sia stata fondamentale la presenza di Robert Downey Jr. nel Marvel Cinematic Universe, dal primo Iron Man nel 2008 fino ad Avengers: Endgame nel 2019. Dieci film in undici anni, un impegno non trascurabile, senza dimenticare il fatto che, tramite eventuali flashback o realtà alternative, nulla esclude che l'attore possa tornare per qualche cameo occasionale (tale dovrebbe essere il suo ruolo in Black Widow, tramite una sequenza eliminata ai tempi dal montaggio finale di Captain America: Civil War).

Avengers: Endgame, analisi del finale: il Marvel Cinematic Universe è morto, lunga vita al MCU!

Per molti Robert Downey Jr. è stato il vero volto del MCU, anche e soprattutto a livello commerciale: su dieci lungometraggi in cui è apparso, ben sei hanno incassato oltre un miliardo di dollari al box office mondiale, a partire da The Avengers il cui successo fenomenale fu un autentico fulmine a ciel sereno (nessuno si aspettava che diventasse il maggiore successo del 2012). L'ultimo di questi è appunto il film dove Stark passa a miglior vita, un dettaglio che Downey ha dovuto tenere per sé per quasi quattro anni, poiché il produttore Kevin Feige gliel'aveva svelato già alla fine del 2015, parlando dell'arco narrativo di Tony nella Fase 3 del franchise.