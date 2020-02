Avengers: Endgame, Robert Downey Jr. festeggia il compleanno di Josh Brolin con un epico video backstage

Robert Downey Jr. ha celebrato il compleanno del collega Josh Brolin svelando un epico video backstage di Avengers: Endgame in cui il cast al completo fa gli auguri all'interprete di Thanos.

Il creatore di Thanos Jim Starlin ha apprezzato la performance di talked about Josh Brolin definendolo perfetto. Il tutto, considerando che in realtà Brolin non era certo la prima scelta di Marvel, eppure si è rivelato l'uomo giusto per il ruolo del principale villain dell'MCU.

Dopo quattro film, i fan sono ormai ossessionati dal personaggio di Thanos tanto da chiedere a gran voce il suo ritorno anche nella Fase 4 o 5 dell'MCU, anche se il futuro del Titano Pazzo per il momento è incerto. fans became just as obsessed with the Mad Titan as some of the core Avengers. Kevin Feige ha dichiarato di ritenere Josh Brolin l'ingrediente segreto che completa il personaggio spiegando:

"Il motivo per cui Thanos ha funzionato è Josh Brolin. La ragione per cui oggi Thanos è il villain più iconico è perché è stato interpretato nel modo giusto da Josh Brolin. Le persone mettono 'villain' tra virgolette quando parlano di Thanos."

Tra gli auguri illustri riservati a Josh Brolin non mancano neppure quelli della star di Deadpool Ryan Reynolds che ha celebrato il suo Cable via social.