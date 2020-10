Avengers: Endgame, i fratelli Russo riuniscono il cast per sostenere Joe Biden

I fratelli Russo riuniranno il cast di Avengers: Endgame, da Chris Evans a Scarlett Johansson, per Voters Assemble, un evento organizzato in sostegno di Joe Biden in vista delle elezioni presidenziali 2020.

Avengers: Endgame, un'immagine dal primo teaser trailer

I fratelli Russo riuniranno parte del cast di Avengers: Endgame per un evento organizzato in sostegno di Joe Biden. L'evento, chiamato Voters Assemble, avrà luogo martedì (la quota minima per partecipare virtualmente è un dollaro, trattandosi di una raccolta fondi), e sarà composto da un quiz a tema, seguito da un Q&A con gli attori: Mark Ruffalo (Bruce Banner), Scarlett Johansson (Natasha Romanoff), Chris Evans (Steve Rogers), Don Cheadle (James Rhodes), Zoe Saldana (Gamora) e Paul Rudd (Scott Lang).

Questa è una di tante iniziative promosse in collaborazione con la campagna presidenziale di Joe Biden, in vista delle elezioni del 3 novembre, e non è la prima a cui partecipano attori del Marvel Cinematic Universe: Samuel L. Jackson, interprete di Nick Fury, è apparso in un video girato appositamente per convincere la comunità afroamericana a votare, dati i ripetuti tentativi di soppressione dei loro voti da parte del partito repubblicano.

È molto, particolare, quindi, questa reunion di parte del cast di Avengers: Endgame, il film che nel 2019 ha segnato l'addio al franchise di alcuni dei suoi personaggi storici (e i rispettivi interpreti), tra cui Iron Man e Captain America, salvo apparizioni minori in progetti come Marvel's What If...? o film ambientati nel passato.

La Fase 4, che doveva iniziare lo scorso maggio con Black Widow (rimandato di un anno a causa della chiusura dei cinema e poi per via della situazione complicata delle sale negli Stati Uniti), sarà inaugurata a dicembre dalla miniserie WandaVision, che racconterà cos'è accaduto a Wanda Maximoff dopo la sconfitta di Thanos. Questa nuova Fase sarà la prima ad essere composta esplicitamente sia da film che da produzioni televisive (i cui eventi avranno ripercussioni tangibili sul versante cinematografico), e andrà avanti fino alla primavera del 2022, concludendosi con l'uscita di Doctor Strange in the Multiverse of Madness.