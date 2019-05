Avengers: Endgame, il record di incassi di Avatar è sempre più vicino!

Testa a testa tra Avengers: Endgame e Avatar al botteghino: tra gli incassi dei due film ci sono "solo" 100 milioni di dollari e la possibilità che gli eroi della Marvel riescano a superare i Na'vi di Pandora, diventando così il film di maggiore guadagno nel mondo, si fa ogni giorno sempre più vicina. L'ultimo film dei Vendicatori, nonostante sia alla sua sesta settimana nelle sale, macina ancora profitti da capogiro al box office.

Attualmente Avatar di James Cameron è ancora in vetta con 2 miliardi 787 milioni di dollari, mentre Avengers: Endgame è a quota 2 miliari 694 milioni. Il film ha iniziato a disintegrare record su record al botteghino sin dal suo esordio, quando nel primo fine settimana di uscita ha frantumato il muro del miliardo di dollari, mantenendo poi una tenuta costante che si è incrinata un po' solo alla quarta settimana di permanenza, e che, grazie alle festività dedicate ai caduti in guerra, ha ripreso piano piano a risalire. Per quanto riguarda invece gli incassi esclusivamente americani, Star Wars: Il Risveglio della Forza domina ancora con 936 milioni di dollari, seguito a ruota da Endgame con 805 milioni e Avatar con 760 milioni.

Avengers: Endgame, gli Avengers in azione con le nuove divise

Per cercare di far aumentare i guadagni e superare Avatar un gruppo di fan della Marvel ha coniato un nuovo hastag, #BeatAvatar, per convincere le persone ad andare a vedere più volte Avengers:Endgame in sala. Vista la recente risalita del film non è improbabile che questa mossa partita tramite i social possa pian piano erodere il primato dell'opera di Cameron che guarda tutti quanti dall'alto in basso da ben dieci anni. E ci stanno provando disperatamente anche i due registi di Endgame, i fratelli Russo, che per convincere gli spettatori a rivedere il film hanno rivelato, con una foto su Twitter, quali terribili calzature Thor indossava al funerale di Iron Man. E che quella scena potrebbe non essere la sola in cui le ciabatte di gomma compaiono. La sfida, al riconoscimento e all'ultimo dollaro, è più aperta che mai.