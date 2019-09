Avengers: Endgame, ecco perché Captain Marvel ha poche scene nel film

I fan di Avengers: Endgame sono rimasti colpiti dal poco spazio dato a Captain Marvel nel film, tanto da chiedersi in questi mesi quale fosse il motivo. Ora la Marvel ha risposto ufficialmente, fugando ogni dubbio o teoria.

Carol Denvers era un supereroe troppo potente e avrebbe potuto portare a termine ogni combattimento e ogni azione senza l'ausilio di nessuno dei Vendicatori. Perciò gli sceneggiatori hanno inventato l'escamotage di farla andare in aiuto agli altri pianeti colpiti dal terribile schiocco di Thanos. A rivelarlo è stato Christopher Markus, uno degli autori dello script di Avengers: Endgame che in una intervista ha spiegato molto bene la complessa situazione: "Beh, sapevamo fin dall'inizio che Captain Marvel sarebbe comunque stata nel film. Ma quando l'abbiamo scritto era appena stata scritturata per cui non avevamo molto su cui lavorare. È un equilibrio difficile da trovare quando hai un personaggio così potente da portare sullo schermo; insomma non è che puoi farle subito fare piazza pulita di tutto, no? Avrebbe rivelato troppe cose tutte insieme ed era troppo scontato. Quindi abbiamo dovuto prendere una decisione e cercare di trovare un modo equilibrato di introdurla ma senza farle fare un semplice cameo, che sarebbe stato davvero troppo poco, ma senza nemmeno farle salvare tutta la baracca da sola, che sarebbe stato eccessivo. Del resto lei potenzialmente, ha le abilità per risolvere qualsiasi problema da sola ma non volevamo che accadesse, perché non era quello il punto del secondo film. Il punto era dire addio ai sei Vendicatori originali e non sarebbe stato giusto nei confronti degli altri Avengers, vedersi salvare da Captain Marvel, da sola; non sembrava una bella storia da raccontare".

Al momento della stesura di Avengers: Endgame, Brie Larson era stata appena scritturata per la parte, tanto che ha girato prima le scene di questo film e poi quelle del suo stand-alone. Lei stessa aveva raccontato di come, una volta arrivata sul set, aveva dovuto imparare alcune righe di dialogo senza capire esattamente di cosa si trattasse. E solo in seguito, quando ha fatto Captain Marvel con Anna Boden e Ryan Fleck ha capito realmente la portata e la forza del suo personaggio. Paradossalmente poi i due film sono usciti nell'ordine inverso in cui sono stati realizzati per mantenere in pari le linee narrative del MCU.