Avengers: Endgame agli Oscar 2020: Robert Downey Jr. tra i possibili candidati da Disney!

Gli Oscar 2020 saranno il definitivo trionfo di Avengers: Endgame? Disney fa sul serio e schiera anche Robert Downey Jr. tra i possibili nominati dall'Academy, anche se non come protagonista ma tra i migliori attori non protagonisti.

Avete letto bene: a fronte di tutte le proteste per quella che sembrava una sua esclusione dalla corsa agli Oscar, e nonostante una dichiarazione in cui Robert Downey Jr. stesso aveva ammesso di avere spontaneamente rinunciato alla proposta per la sua candidatura, Disney ha fatto un passo indietro, rispettando solo in parte la volontà dell'interprete di Iron Man. Nessuna proposta nella categoria "miglior attore protagonista", come lui aveva chiesto, ma nei migliori "attori non protagonisti" sì, come in effetti si conviene a un film corale come è Avengers: Endgame.

Perchè Tony Stark è in ottima compagnia tra i possibili candidati agli Oscar 2020, con le nomination - probabili, naturalmente - di quasi tutti i colleghi e le colleghe che hanno condiviso con lui lo schermo. Disney, così, dopo aver già pubblicato i primi poster per la campagna Oscar 2020, e dopo aver ufficializzato, quasi un mese fa, le prime categorie in cui spera di concorrere con il suo film dei record - tra cui c'è anche Miglior Film -, ha deciso di fare le cose ancora più in grande, annunciando sul sito ufficiale di essere alla ricerca del premio più prestigioso anche per i suoi interpreti.

Ecco attori e attrici proposti in nomination per Avengers: Endgame nelle categorie di "Migliore attore non protagonista" e "Migliore attrice non protagonista":

Robert Downey Jr.

Chris Evans

Mark Ruffalo

Chris Hemsworth

Jeremy Renner

Josh Brolin

Paul Rudd

Don Cheadle

Scarlett Johansson

Gwyneth Paltrow

Zoe Saldana

Karen Gillan

Brie Larson

La risposta, naturalmente, arriverà solo il prossimo 13 gennaio.