Avengers: Endgame, nel nuovo poster torna l'Hulkbuster!

L'armatura Hulkbuster indossata da Tony Stark ritornerà ufficialmente anche in Avengers: Endgame, grazie a un nuovo poster arrivato in questo periodo di folle promozione della Marvel.

I Marvel Studios finora hanno fatto un ottimo lavoro nel tenere segreti tutti i colpi di scena che ci aspettano nell'ultimo film di questa Fase, dopo aver regalato ai fan il più devastante e sconvolgente dei colpi di scena con la fine di Avengers: Infinity War. Nel prossimo Avengers: Endgame gli eroi 'rimasti' dovranno provare a risolvere gli enormi danni fatti da Thanos, grazie a nuovi volti come Captain Marvel e Ant-Man. In un nuovo poster, riusciamo anche a vedere un'altra potenza che potrebbe essere utile agli Avengers: l'armatura Hulkbuster. Per la prima volta vista in Avengers: Age of Ultron, l'Hulkbuster era stata indossata da Tony Stark per combattere proprio contro Hulk.

Ecco la trama di Avengers 4: Thanos ha schioccato le dita in Avengers: Infinity War e metà della vita sulla Terra si è dissolta all'istante. Adesso un gruppo di guerrieri, inclusi Captain America, Black Widow, Iron Man, Thor e Hulk, uniscono le forze per contrapporsi al genocidio del Titano Pazzo.

Dal momento che i nostri eroi non sono stati in grado di fermare Thanos la prima volta, cosa li fa credere di riuscirsi adesso? La risposta sarebbe nell'incredibile potere di Captain Marvel o negli infinitamente piccoli spazi tra atomi accessibili da Ant-Man. Avengers: Endgame riscriverà il Marvel Cinematic Universe come lo conosciamo. Quando tutto sarà finito, niente sarà più lo stesso.

Dopo l'uscita di Captain Marvel, Disney ha finalmente deciso di inserire il personaggio nel marketing ufficiale da cui finora l'eroina era stata assente per evitare spoiler. Carol Danvers farà ritorno in Avengers: Endgame, nei cinema italiani a partire dal 24 aprile. Qui tutte le anticipazioni sull'incredibile cast da record di Avengers: Endgame.

