Avengers: Endgame, nuovo look per Captain Marvel grazie a un concept art

Un nuovo look per Captain Marvel, grazie a un concept art condiviso dal direttore dello sviluppo visivo Andy Park.

Un nuovo concept art di Avengers: Endgame mostra Captain Marvel con un inedito look dell'eroina Marvel, condiviso dal direttore dello sviluppo visivo dei Marvel Studios Andy Park.

Il personaggio interpretato da Brie Larson, nonostante abbia debuttato nel 2019 con il film Captain Marvel, in realtà era già apparsa sul set di Avengers: Endgame che, cronologicamente, è stato preparato prima del film stand alone. In questo nuovo concept art, quindi, vediamo come avevano immaginato il look di Carol, ovvero con la tuta che ben conosciamo e il giubbotto da aviatore, un modo per unire le sue due realtà.

Nella didascalia del post condiviso su Instagram, Andy Park spiega il perché: "In questo concept art Captain Marvel torna con la sua giacca da volo, che le è stata restituita da Monica Rambeau. Avrebbe ricordato allo spettatore dove si trovava nel suo viaggio cinematografico. "

Captain Marvel ha avuto un grande successo nel momento del rilascio al cinema, ecco perché Marvel ha già progettato un sequel che, però, non sappiamo quando potrà arrivare anche se è già in produzione. Quello che sappiamo è che Brie Larson tornerà nei panni di Carlo Danvers, ma aspettiamo notizie su chi sarà il regista e chi farà parte del cast insieme a lei.