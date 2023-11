Avengers: Endgame: i Marvel Studios starebbero coinvolgendo gli sceneggiatori nella Saga del Multiverso

Nuovi rumor rivelano che i Marvel Studios si sono rivolti agli sceneggiatori di Avengers: Endgame, e di altri titoli famosi del franchise, per lavorare alla Saga del Multiverso. La scelta dipenderebbe dalle difficoltà affrontate dai Marvel Studios negli ultimi tempi, dai problemi produttivi con gli sceneggiatori, ai molteplici flop al box office.

Oggi però sembrerebbero esserci buone notizie. John Rocha, discutendo della possibilità di riportare i fratelli Russo a dirigere i prossimi due film degli Anvengers, ha rivelato il ritorno di due pezzi da novanta all'interno della squadra creativa dei Marvel Studios. "Mi è stato detto che Christopher Markus e Stephen McFeely sono già consulenti non ufficiali della Marvel negli ultimi mesi", ha detto Rocha. Markus e McFeely sono gli sceneggiatori di titoli di successo come Avengers: Infinity War, Avengers: Endgame e dell'intera trilogia di Captain America.

Il loro ritorno a bordo per riportare in carreggiata la Saga del Multiverso potrebbe essere un toccasana per il franchise anche se al momento i due avrebbero solo il ruolo di consulenti e non starebbero lavorando a una sceneggiatura. Si tratta di un ulteriore ritorno alle origini per il franchise, che secondo alcuni rumor trapelati di recente starebbe riportando sullo schermo uno dei vecchi Vendicatori nell'MCU.

Le prossimi film della Marvel

L'ultimo film sfornato dalla Marvel è The Marvels, sequel di Captain Marvel che si è rivelato essere la peggiore apertura degli ultimi 15 anni per un film dell'MCU. In seguito alla fine dello sciopero degli attori di Hollywood Deadpool 3 sarà l'unico film Marvel a uscire nel 2024.