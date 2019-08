Avengers: Endgame, Marvel ha tagliato un'intera battaglia nel cielo dal finale!

Sean Gunn, Kraglin nell'MCU, ha svelato che Marvel ha tagliato una spettacolare scena action contenente una battaglia nel cielo dal finale di Avengers: Endgame.

Avengers: Endgame, una scena del sequel

In un'intervista a Screen Rant nel corso del tour "I Love You 3000", Sean Gunn ha spiegato che l'imponente battaglia finale vista nei cinema non va nemmeno vicino a ciò che Marvel aveva girato. A quanto pare vi sarebbe stata un'intera "Battaglia nel cielo" tagliata nel final cut.

"Tutto ciò che posso dirvi è quello che abbiamo girato. Ovviamente, alcune parti di girato sono state tagliate dalla battaglia finale per buone ragioni. Da un punto di vista narrativo, non volevano tagliare la Battaglia nel cielo, ma posso dirvi che c'era Kraglin e indossava la sua pinna e la freccia Yaka, ma è stata stata inguainata. Tutto questo lo qualifica come canone, ma ora sta a voi colmare le lacune".

Dal momento che la scena nominata da Sean Gunn non fa parte degli extra della versione home video di Avengers: Endgame, è presumibile che i fan non vedranno mai la fantomatica Battaglia nel cielo, anche se non è detta ancora l'ultima parola.