Avengers: Endgame, il ruolo di Katherine Langford potrebbe avere un legame con Captain Marvel?

Avengers: Endgame svelerà tutti i suoi segreti solo con l'arrivo al cinema, ma questo non impedisce ai fan della Marvel di fantasticare parecchio. Per esempio su quale ruolo avrà Katherine Langford all'interno del 22° film dell'UCM.

Una foto dell'attrice australiana con un nuovo colore di capelli - ora rossi - aveva gettato benzina sul fuoco delle supposizioni che proprio a lei sarebbe spettato il ruolo della figlia di Tony Stark e Pepper Potts proveniente dal futuro, anche se ad oggi l'ipotesi più accreditata sul ruolo della Langford in Avengers 4 resta quella di Kate Bishop, futura Occhio di Falco. Qualcuno, però, è pronto a mischiare le carte in tavola, proponendo di aggiungere una nuova ipotesi al ventaglio di personaggi che la star di Tredici potrebbe interpretare: l'utente di Reddit u/FableArtist sostiene che potrebbe trattarsi di Dragoluna.

Secondo il redditor bisogna anzitutto pensare al fatto che Katherine Langford sarà una presenza importante nella fase 4 dell'UCM che inizierà dopo Endgame. Dragoluna (Moon Dragon nell'originale americano) è l'alter ego di Heather Douglas, una telepate con un forte complesso di superiorità nei confronti degli esseri umani. Nei fumetti Dragoluna è stata a stretto contatto con i Defenders e ha avuto anche un ruolo chave nell'Infinity Watch Team con Adam Warlock. Ha avuto interazioni con personaggi come Iron Fist, Daredevil, White Tiger, Power Man, Squirrel Girl, Nova, ma soprattutto con Capitan Marvel. Sappiamo per certo che, dopo Avengers: Endgame, in Spider-Man: Far From Home, verrà creato un nuovo gruppo di Vendicatori con a capo Peter Parker e Carol Danvers. Ed è altamente probabile, per l'utente, che proprio in virtù del suo stretto rapporto nei fumetti con Captain Marvel, anche Dragoluna avrà un ruolo di primo piano nella prossima fase.

In che modo, però, potrebbe essere introdotta in Endgame? Per il redditor ci sono almeno 3 possbilità: potrebbe ricongiungersi con il padre, Drax il Distruttore. Sappiamo infatti che, il personaggio interpretato da Dave Bautista, possiede un corpo artificiale ma lo spirito di Arthur Douglas, padre naturale dell'eroina. Dragoluna potrebbe tornare per vendicarsi di Thanos: nei fumetti è stata salvata da Mentore, padre di Thanos, e inviata su Titano, il pianeta attaccato e distrutto dal Mad Titan. Che Dragoluna sia tornata per vendicare i monaci del monastero Shao-Lom che l'aveva cresciuta, unendo le forze con i nostri Avengers? Oppure potrebbe essere proprio lei a salvare sia Tony Stark che Nebula ancora dispersi nello spazio.

Naturalmente la teoria è stata già criticata da più parti, anzitutto da chi ricorda che, dopo 22 film, dovrebbe essere orma chiaro come, per comprendere in anticipo l'Universo Cinematografico Marvel, sia inutile basare teorie sui fumetti, ma c'è anche chi sostiene che potrebbe essere plausibile e proprio in relazione al fatto che potrebbe essere uno di quei personaggi-ponte verso la fase 4 dell'UCM che comincerà dopo la fine di Endgame. Come sempre, la verità verrà a galla solo a partire dal prossimo 24 aprile.