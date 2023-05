Avengers: Endgame, Joe Russo mette in guardia contro l'intelligenza artificiale: "Dovremmo avere tutti paura"

Il regista di Avengers: Endgame, Joe Russo, è convinto che dovremmo avere paura dell'intelligenza artificiale visto che il suo impatto sull'industria televisiva e cinematografica potrebbe essere devastante.

"Penso che tutti dovrebbero avere paura dell'intelligenza artificiale", ha dichiarato Joe Russo a Variety, esortando i professionisti del settore a trattare tale tecnologia come uno "strumento al nostro servizio e non noi al servizio dello strumento". Il cineasta ha preso come esempio il lavoro di James Cameron, aggiungendo: "Quando i creativi sono impegnati e guidano l'uso della tecnologia - guardate l'intera carriera di James Cameron - quella tecnologia finisce al servizio degli artisti piuttosto che viceversa. Ma se saranno le aziende a guidare l'adozione di quella tecnologia, potrebbe essere una storia diversa".

L'intelligenza artificiale e lo sciopero degli sceneggiatori

L'uso dell'intelligenza artificiale è una delle questioni al centro dello sciopero della Writers Guild of America (WGA), iniziato il 2 maggio a seguito del fallimento delle trattative contrattuali con l'Alliance of Motion Picture and Television Producers (AMPTP). L'uso sempre più frequente dei software AI rappresenta una minaccia per molti professionisti del settore, i quali temono che l'IA limiterà il numero di posti di lavoro disponibili per gli sceneggiatori. La WGA chiede che i contenuti generati dall'intelligenza artificiale non possano essere considerati "materiale letterario" e auspica una regolamentazione legale che limiti l'utilizzo dei software in fase di scrittura di film o serie.

La conseguenza dello sciopero è una paralisi delle attività a Hollywood. Solo le serie i cui script sono già ultimati proseguono le riprese mentre show come Stranger Things, Yellowjackets e Cobra Kai o film come Blade sono entrati in pausa fino alla fine dello sciopero. L'ultimo sciopero degli sceneggiatori, indetto nel novembre 2007, durò tre mesi prima di arrivare a un accordo.