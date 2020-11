Avengers: Endgame, Joe Biden contro Donald Trump nel video virale del film Marvel

Sui social sta facendo parlare di sé un video che reinventa la sequenza dei portali in Avengers: Endgame inserendoci Joe Biden e Donald Trump. Ovviamente l'ex-vicepresidente, attualmente in testa nella classifica elettorale in attesa degli ultimi risultati, è Captain America, mentre il presidente (in teoria) uscente è Thanos.

Al fianco di Biden arrivano poi altri esponenti del partito democratico, tra cui Barack Obama (Black Panther), Pete Buttigieg (Spider-Man) e Kamala Harris (Falcon), candidata alla vicepresidenza. Il video è volutamente ironico, come si può evincere dall'inclusione di persone defunte come Ruth Bader Ginsburg, Sean Connery e John Lewis. Tre attori del Marvel Cinematic Universe - Mark Ruffalo, Paul Bettany e Vincent D'Onofrio - hanno espresso il loro apprezzamento su Twitter, e potete vedere il tutto qui sotto:

Avengers: Endgame, un primo piano di Chris Evans

Un video che dimostra quanto sia stato forte l'impatto di Avengers: Endgame, a un anno e mezzo dall'uscita nelle sale, dove ha battuto record su record fino a diventare l'incasso maggiore di sempre in tutto il mondo (inflazione esclusa), superando il campione in carica che da dieci anni era Avatar. E data la natura epocale dell'elezione presidenziale americana di quest'anno, con Donald Trump che sta rifiutando di accettare quella che sembra una sconfitta definitiva (se saranno confermati i dati provvisori degli Stati rimanenti, Joe Biden sarà il nuovo presidente USA), è logico che qualcuno abbia voluto mettere insieme le due cose, soprattutto dopo che alcuni sostenitori di Trump avevano fatto un'immagine con l'attuale amministrazione nel ruolo degli Avengers, con il presidente in versione Iron Man (al che molti hanno reagito facendo notare che il supereroe in questione muore durante la battaglia finale).

Mentre si attendono i risultati finali, si aspetta anche l'inizio della Fase Quattro del Marvel Cinematic Universe, prevista per dicembre con il debutto su Disney+ della miniserie WandaVision, incentrata su Wanda Maximoff e Visione, con quest'ultimo di nuovo in scena dopo la sua morte in Avengers: Infinity War.