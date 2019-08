Avengers: Endgame, Hulk e lo schiocco di Thanos: i registi fanno chiarezza

Avengers: Endgame, un'immagine dal primo teaser trailer

I registi di Avengers: Endgame hanno risposto a una domanda su Hulk e lo schiocco di Thanos nel Marvel Cinematic Universe. Per l'esattezza, hanno chiarito un dubbio sulle condizioni fisiche del personaggio dopo la battaglia finale, durante la quale aveva un braccio fuori uso in seguito al contatto con le Gemme dell'Infinito per far tornare tutti coloro che Thanos aveva annientato cinque anni addietro.

Questo è ciò che i fratelli Russo hanno detto al riguardo durante un Q&A su Twitter: "Hulk non ha mai avuto a che fare con tutte le Gemme dell'Infinito riunite nel Guanto, né con il loro potere allo stato puro. Thanos è quasi invincibile, e nemmeno lui è guarito. Quindi è chiaro che quando usi il pieno potere di una Gemma dell'Infinito, ti danneggia in modo irreparabile."

Avengers: Endgame, analisi del finale: il Marvel Cinematic Universe è morto, lunga vita al MCU!

L'affermazione dei Russo è supportata da quanto visto in diversi film Marvel: mentre è possibile maneggiare le Gemme quando si trovano all'interno di contenitori come il Tesseract, toccarle a mani nude può avere conseguenze anche letali. Basti pensare a Guardiani della Galassia, dove Peter Quill sopravvive al contatto fisico con la Gemma del Potere solo perché condivide l'esperienza con i compagni di squadra (e nel sequel scopriamo che il suo essere parzialmente Celestiale l'ha salvato da danni permanenti), o ad Avengers: Infinity War dove Thanos, uno dei pochi esseri capaci di battere Hulk senza ricorrere a mezzi esterni, non era più in grado di usare il braccio sinistro dopo aver schioccato le dita (e all'inizio di Avengers: Endgame afferma di essere quasi morto quando ha usato il Guanto una seconda volta, per distruggere le Gemme stesse).

Pertanto Hulk sembra destinato a non recuperare mai del tutto l'uso del braccio destro dopo aver adoperato il Guanto per nullificare le azioni dell'antagonista, un gesto al quale egli stesso sostiene di essere sopravvissuto solo perché le radiazioni emesse dalle Gemme sono le stesse che lo hanno trasformato anni addietro. Se rivedremo il personaggio è probabile che egli funga da mentore per la nuova generazione di eroi, presumibilmente nella Fase Cinque.