Avengers: Endgame, Google omaggia il film trasformando gli utenti in Thanos

Google, il principale motore di ricerca online, che spesso adotta grafiche speciali in occasione di eventi o anniversari particolari, questa volta ha deciso di omaggiare Avengers: Endgame con una simpatica modifica alle proprie funzioni che permette agli utenti di trasformarsi in Thanos, antagonista principale degli ultimi due film dedicati agli eroi più potenti della Terra. Per farlo basta seguire una semplice procedura, che vi spieghiamo qua sotto.

Andando sulla homepage di Google, bisogna digitare la parola "Thanos". La prima pagina di risultati contiene, in alto a destra, un box riassuntivo basato sulla scheda del personaggio tratta da Wikipedia. Sotto le foto c'è un'icona del Guanto dell'Infinito, l'arma di cui il folle alieno si serve in Avengers: Infinity War per eliminare metà delle forme di vita nell'universo (la vediamo anche nella foto principale della scheda, in mano a Josh Brolin). Ebbene, cliccando su quell'icona, facendole schioccare le dita, il 50% dei risultati sulla prima pagina sparisce esattamente come nel film, con tanto di effetto polvere e relativo suono (se avete l'audio attivato). Decresce anche il contatore in alto a sinistra: da circa 96.200.000 risultati si scende a 48.100.000. Con un secondo click è possibile riportare tutto alla normalità, anche se la modalità differisce da quella cinematografica: mentre nel nuovo film gli eroi ipotizzano che un secondo schiocco annullerà gli effetti del primo, l'icona del Guanto usata da Google attiva la Gemma del Tempo, lo stesso stratagemma usato da Thanos lo scorso anno per recuperare la Gemma della Mente dopo la sua distruzione da parte di Scarlet Witch.

