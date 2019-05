Il Trono di Spade: George R.R. Martin svela: “Altri spin-off in preparazione”

Il Trono di Spade si avvicina sempre più alla fine per ogni giorno che passa ma George R.R. Martin, autore della serie di romanzi da cui lo show è tratto, ha affermato che ci sono nuovi spin-off in preparazione e che dunque la saga potrebbe continuare per molti anni ancora.

L'ha fatto come d'abitudine dal suo blog, scrivendo che HBO sta attualmente lavorando a ben 3 spin-off: "Quello che non dovrei chiamare The Long Night verrà girato in autunno e altre due serie sono in fase di sceneggiatura, ma si avvicinano sempre di più all'ufficializzazione". Resta da capire se anche i due nuovi progetti saranno ambientati diversi secoli prima della nascita di Jon Snow o meno.

Il trono di spade: Drogon in una scena dell'episodio La danza dei draghi

Nel 2018 è stato reso noto dal network che il primo dei 6 progetti annunciati a maggio del 2017 aveva ottenuto la conferma: la serie tv, creata da Jane Goldman in collaborazione con George R.R. Martin, sarebbe stata un prequel de Il trono di spade.

Al centro della trama ci saranno infatti eventi avvenuti migliaia di anni prima rispetto alla guerra dei Sette Regni per il regal seggio, e verrà raccontata l'ora più buia di Westeros, svelandone i segreti oscuri, i misteri d'Oriente e da dove ebbe inizio la storia dei leggendari Stark.

Tra gli interpreti della serie prequel ci saranno Naomi Watts e Josh Whitehouse, il cast è poi completato da Naomi Ackie (Star Wars: Episode IX), Denise Gough (Guerrilla), Jamie Campbell Bower (Sweeney Todd), Sheila Atim (Harlots), Ivanno Jeremiah (Black Mirror, Humans), Georgie Henley (Le cronache di Narnia), Alex Sharp (To the Bone), Toby Regbo (Reign) e Miranda Richardson.