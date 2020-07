Avengers: Endgame, i fratelli Russo: "Il viaggio nel tempo di Captain America meriterebbe di essere visto"

I fratelli Russo hanno accennato alla possibilità di raccontare il viaggio nel tempo compiuto da Captain America negli ultimi minuti di Avengers: Endgame.

Il film mostra infatti Steve Rogers decidere di occuparsi personalmente del compito di riportare le Gemme dell'Infinito nei momenti precisi in cui gli eroi le avevano prelevate nel passato per combattere contro Thanos.

Durante un'intervista rilasciata a ComicBookMovie.com, Joe e Anthony Russo hanno rivelato se sarebbero interessati a raccontare quella parte del racconto che non è stata mostrata nel film,considerando che si vede solo Steve tornare nel presente visibilmente invecchiato dopo aver deciso di fermarsi a lungo nel passato.

Joe ha ammesso: "Sarebbe una storia grandiosa da raccontare, senza alcun dubbio. Non sappiamo se ci sia la necessità di raccontarla, ma sarebbe grandiosa e ci piacerebbe raccontarla". Il regista ha però aggiunto: "Penso che ci siano altre storie di cui occuparsi attualmente".

I fan sembrano quindi destinati a non vedere l'incontro con Red Skull, il vecchio nemico di Captain America, o assistere a quanto accaduto durante gli anni in cui è rimasto accanto a Peggy Carter, il suo grande amore interpretato da Hayley Atwell.

L'addio all'iconico ruolo da parte di Chris Evans in occasione di Avengers: Endgame, inoltre, sembra un ostacolo insormontabile per quanto riguarda la possibilità di raccontare quel capitolo della storia del personaggio.