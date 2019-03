Avengers: Endgame, un'immagine svela il nuovo look del team

Un nuovo sguardo al look del team di Avengers: Endgame ci arriva dalla foto di copertina di un magazine dedicato al film. La copertina, condivisa da Forbidden Planet, mostra i sopravvissuti alla Decimazione Iron Man, Captain America, Captain Marvel, Nebula, Thor, Ant-Man, Hawkeye, Black Widow, Hulk, War Machine e Rocket Raccoon.

Come possiamo vedere nella foto, Hulk indossa la sua nuova tuta così come Hawkeye, vestito da Ronin, come lo vedremo in Avengers 4. Vediamo inoltre Captain Marvel fluttuare nell'aria nella parte alta del poster, il personaggio sarà fondamentale per aiutare gli Avengers superstiti ad annullare gli effetti dello schiocco di dita di Thanos.

Lo speciale magazine dedicato ad Avengers: Endgame verrà diffuso il 28 aprile e conterrà interviste esclusive e foto del dietro le quinte del film oltre a una parte dedicata alle origini dei vari personaggi e al viaggio che lo condotti fino ad Avengers: Endgame. Poche ore fa, in occasione dell'Annual Shareholder Meeting di Walt Disney Company, è stata diffusa in rete la possibile descrizione del nuovo trailer di Avengers: Endgame, ma non sappiamo quando il promo farà la sua comparsa on line.

L'uscita italiana di Avengers: Endgame è fissata per il 24 aprile.

