Avengers: Endgame, il film al primo posto tra le 25 cose più lette su Wikipedia nel 2019

Avengers: Endgame conquista la vetta della classifica delle cose più lette su Wikipedia in lingua inglese nel 2019, seguito da Il Trono di Spade e C'era una volta a... Hollywood.

Il primato di Avengers: Endgame negli ultimi giorni di quest'anno continua con il primo posto nella lista delle 25 cose più lette su Wikipedia nel 2019, stilata da un utente di Wikipedia, Andrew G. West e dove sono presenti tante serie tv e film.

Al primo posto della lista, creata tramite dati grezzi estrapolati da Wikipedia, c'è il film dei record di quest'anno, Avengers: Endgame, seguito da numerosi titoli come C'era una volta a...Hollywood, Joker, Il trono di spade e Captain Marvel. Tra questi prodotti di intrattenimento, si alternano anche nomi di grandi personaggi come Freddie Mercury e Elisabetta II, passando anche per il presidente degli Stati Uniti Donald Trump.

Di seguito la classifica completa delle 25 cose più cercate su Wikipedia in lingua inglese: