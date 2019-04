Avengers: Endgame, il film completo leaked sui network pirata

Avengers: Endgame è arrivato oggi in alcuni mercati internazionali, tra cui quello italiano, e online il cinecomic sembra sia già apparso in versione piratata.

Il film diretto dai fratelli Russo debutterà sul mercato americano solo il 26 aprile e molti fan hanno segnalato la presenza dei file illegali che rischiano di aumentare esponenzialmente il rischio spoiler per chi vuole attendere la visione prima di scoprire cosa accadrà al team di supereroi.

La copia di Avengers: Endgame apparsa online sembra sia relativa a una proiezione avvenuta in Cina e il file, di circa 1.2Gb, sembra sia di pessima qualità. Il video sarebbe ruotato rispetto alla versione originale, oscurato in più punti dai watermark di un sito di scommesse e andrebbe spesso fuori fuoco. I fan del Marvel Cinematic Universe hanno quindi ribadito ai potenziali spettatori che il lungometraggio diretto dai fratelli Russo deve essere visto in sala e di non sostenere in nessun modo i pirati che cercano di trarre profitto condividendo le copie illegali sui siti di torrent.

Pochi giorni fa Avengers 4 era stato al centro di un altro leak quando online erano apparsi oltre 5 minuti ricchi di anticipazioni.

Come potete leggere nella nostra recensione di Avengers: Endgame, la storia riprende dal punto in cui si era interrotto Infinity War: con lo schiocco di dita di Thanos che ha fatto sparire nel nulla il 50% degli esseri viventi, compresi tantissimi supereroi Marvel.

Avengers: Endgame, in assoluto uno dei film più attesi dell'anno, è diretto dai fratelli Russo, di nuovo alla guida di un cinecomic Marvel. Le prevendite dei biglietti hanno infranto qualunque record e le prime previsioni sull'incasso sembrano confermare un debutto a livello internazionale superiore a quello ottenuto dal precedente capitolo della storia, Infinity War.